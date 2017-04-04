Дэйли: МОК и IIHF должны будут решить, приглашать ли НХЛ на Игры-2022

НХЛ в понедельник объявила, что игроки лиги не примут участие в Олимпиаде 2018 года, которая пройдет в Пхенчхане (Южная Корея). Игры 2022 года примет Пекин (Китай).

«Вопрос о возможности участия НХЛ в Олимпиаде 2022 года нужно адресовать МОК и IIHF. Очевидно, что это их турнир, и они будут решать, кого приглашать в Пекин», — сказал Дэйли по телефону.