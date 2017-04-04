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4 апреля 2017, 8:53 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Дэйли: МОК и IIHF должны будут решить, приглашать ли НХЛ на Игры-2022

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея (IIHF) должны будут решить, приглашать ли Национальную хоккейную лигу на Олимпиаду 2022 года, заявил агентству «Р-Спорт» заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

НХЛ в понедельник объявила, что игроки лиги не примут участие в Олимпиаде 2018 года, которая пройдет в Пхенчхане (Южная Корея). Игры 2022 года примет Пекин (Китай).

«Вопрос о возможности участия НХЛ в Олимпиаде 2022 года нужно адресовать МОК и IIHF. Очевидно, что это их турнир, и они будут решать, кого приглашать в Пекин», — сказал Дэйли по телефону.
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МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Национальная хоккейная лига проработает вопрос возможности индивидуального допуска игроков к участию в Олимпиаде 2018 года позднее, заявил агентству «Р-Спорт» заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.
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