Шайба Радулова помогла «Монреалю» обыграть «Флориду» в матче НХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе победителей голы забили Эндрю Шоу (14-я минута), Арттури Лехконен (42, 57) и Александр Радулов (59). У «Флориды» шайбу забросил Джонатан Маршессо (29).

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов сыграл в матче 17 минут 31 секунду, за которые, помимо заброшенной шайбы, нанес три броска и провел два силовых приема.

«Монреаль» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 101 очко. «Флорида» потерпела пятое поражение подряд и идет на 13-й строчке, имея в активе 77 очков.