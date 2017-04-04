Шайба Радулова помогла «Монреалю» обыграть «Флориду» в матче НХЛ
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. «Монреаль» обыграл «Флориду» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В составе победителей голы забили Эндрю Шоу (14-я минута), Арттури Лехконен (42, 57) и Александр Радулов (59). У «Флориды» шайбу забросил Джонатан Маршессо (29).
Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов сыграл в матче 17 минут 31 секунду, за которые, помимо заброшенной шайбы, нанес три броска и провел два силовых приема.
«Монреаль» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 101 очко. «Флорида» потерпела пятое поражение подряд и идет на 13-й строчке, имея в активе 77 очков.
|4.04.2017 02:30
|Регулярный чемпионат
|BB&T Center
|Флорида Пантерз
|1:4
|Монреаль Канадиенс
|(0:1, 1:0, 0:3)
Главные тренеры
|Том Роу
|Клод Жюльен
Вратари
|Рето Берра 57:44 (Р. Берра 58:34)
|Чарли Линдгрен
|1-й период
|Эндрю Шоу (А. Гальченюк, А. Лехконен)
|13:12
|2-й период
|28:57
|Джонатан Маршессо (М. Сгарбосса, М. Пайсик)
|30:55
|Дерек Маккензи
|Эндрю Шоу
|35:35
|Филлип Дано
|36:27
|38:44
|Майкл Сгарбосса
|Филлип Дано
|38:44
|3-й период
|Арттури Лехконен
|41:25
|49:31
|Уигар Маккензи
|Арттури Лехконен (П. Байрон)
|56:49
|Александр Радулов (М. Пачоретти, Ф. Дано)
|п.в.
|58:34
Статистика
|9
|Штрафное время
|9
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|А. Лехконен (Монреаль Канадиенс), Д. Маршессо (Флорида Пантерз), Ч. Линдгрен (Монреаль Канадиенс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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