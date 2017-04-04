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4 апреля 2017, 8:18 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Шайба Радулова помогла «Монреалю» обыграть «Флориду» в матче НХЛ

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. «Монреаль» обыграл «Флориду» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

<em>МОСКВА 4 апреля. /ТАСС/. </em>Монреаль обыграл Флориду со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>). Увеличить
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В составе победителей голы забили Эндрю Шоу (14-я минута), Арттури Лехконен (42, 57) и Александр Радулов (59). У «Флориды» шайбу забросил Джонатан Маршессо (29).

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов сыграл в матче 17 минут 31 секунду, за которые, помимо заброшенной шайбы, нанес три броска и провел два силовых приема.

«Монреаль» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 101 очко. «Флорида» потерпела пятое поражение подряд и идет на 13-й строчке, имея в активе 77 очков.

4.04.2017 02:30 Регулярный чемпионат BB&T Center
Флорида Пантерз 1:4 Монреаль Канадиенс
(0:1, 1:0, 0:3)
Главные тренеры
Том Роу Клод Жюльен
Вратари
Рето Берра 57:44 (Р. Берра 58:34) Чарли Линдгрен
1-й период
Эндрю Шоу (А. Гальченюк, А. Лехконен) 13:12
2-й период
28:57 Джонатан Маршессо (М. Сгарбосса, М. Пайсик)
30:55 Дерек Маккензи
Эндрю Шоу 35:35
Филлип Дано 36:27
38:44 Майкл Сгарбосса
Филлип Дано 38:44
3-й период
Арттури Лехконен 41:25
49:31 Уигар Маккензи
Арттури Лехконен (П. Байрон) 56:49
Александр Радулов (М. Пачоретти, Ф. Дано) п.в. 58:34
Статистика
9 Штрафное время 9
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Лехконен (Монреаль Канадиенс), Д. Маршессо (Флорида Пантерз), Ч. Линдгрен (Монреаль Канадиенс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Монреаль Канадиенс
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