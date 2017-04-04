Свечников исполнил победный буллит в дебютном матче НХЛ за «Детройт»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе хозяев шайбы забросили Франс Нильсен (21-я минута), Дилан Ларкин (27), Густав Нюквист (46, 49), у «Оттавы» отличились Александр Барроуз (22), Эрик Карлссон (41), Кайл Туррис (49) и Фредрик Клаэссон (53).

20-летний российский нападающий Евгений Свечников, который накануне был вызван из фарм-клуба «Детройта», записал на свой счет победный буллит в послематчевой серии. За 13 минут 10 секунд на льду он отметился одним броском и одним силовым приемом. Свечников был выбран «Детройтом» на драфте 2015 года под общим 19-м номером.

«Детройт» занимает 15-е место в таблице Восточной конференции с 76 очками, «Оттава» идет на седьмой строчке, имея в активе 92 очка.