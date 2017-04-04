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4 апреля 2017, 8:15 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Свечников исполнил победный буллит в дебютном матче НХЛ за «Детройт»

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. «Детройт» победил «Оттаву» со счетом 5:4 в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Его команда в домашнем матче обыграла Оттаву со счетом 5:4. Увеличить
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В составе хозяев шайбы забросили Франс Нильсен (21-я минута), Дилан Ларкин (27), Густав Нюквист (46, 49), у «Оттавы» отличились Александр Барроуз (22), Эрик Карлссон (41), Кайл Туррис (49) и Фредрик Клаэссон (53).

20-летний российский нападающий Евгений Свечников, который накануне был вызван из фарм-клуба «Детройта», записал на свой счет победный буллит в послематчевой серии. За 13 минут 10 секунд на льду он отметился одним броском и одним силовым приемом. Свечников был выбран «Детройтом» на драфте 2015 года под общим 19-м номером.

«Детройт» занимает 15-е место в таблице Восточной конференции с 76 очками, «Оттава» идет на седьмой строчке, имея в активе 92 очка.

4.04.2017 02:00 Регулярный чемпионат Joe Louis Arena
Детройт Ред Уингз 5:4 Б Оттава Сенаторз
(0:0, 2:1, 2:3, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Джефф Блэшилл Ги Буше
Вратари
Петр Мразек Крэйг Андерсон
2-й период
20:40 Франс Нильсен (Н. Дженсен, Р. Шихан)
Алекс Бэрроуз (Э. Карлссон, К. Террис) 21:46
26:17
26:57 Дилан Ларкин (Н. Дженсен)
39:11 Густав Нюквист
3-й период
Эрик Карлссон (М. Хоффман, К. Андерсон) 40:51
Эрик Карлссон 44:36
45:53 Томаш Татар
Дерик Брассар 46:28
48:00 Густав Нюквист (Майк Грин, Т. Татар)
Кайл Террис (Марк Стоун) 48:22
Фредрик Клаессон (К. Террис) 52:31
Серия буллитов - победный бросок
Е. Свечников
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Г. Нюквист (Детройт Ред Уингз), Э. Карлссон (Оттава Сенаторз), Н. Дженсен (Детройт Ред Уингз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Детройт Ред Уингз
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Оттава Сенаторз
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