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4 апреля 2017, 8:14 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Рекордный гол Мэттьюса помог «Торонто» обыграть «Баффало» в матче НХЛ

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. «Торонто» победил «Баффало» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

19-летний игрок установил рекорд НХЛ по количеству голов в одном сезоне для новичков рожденных в США. Увеличить
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Шайбы в составе «Торонто» забросили Лео Комаров (5-я минута), Остон Мэттьюс (6), Джеймс ван Римсдайк (6) и Назем Кадри (46). У «Баффало» голы на счету Райана О’Райлли (22) и Джека Айкела (60). Первые три шайбы игроки канадского клуба забросили за 45 секунд.

19-летний Мэттьюс установил рекорд НХЛ по количеству голов в одном сезоне для новичков, рожденных в США. Гол в ворота «Баффало» стал для него 39-м. Ранее достижение принадлежало Нилу Бротену, который установил его в сезоне-1981/82, выступая за «Миннесоту». Кроме того, Мэттьюс набрал 67-е очко в сезоне и побил клубный рекорд чеха Петера Игначака по количеству очков новичков за сезон.

На драфте 2016 года Мэттьюс был выбран «Торонто» под первым номером.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев отметился результативной передачей. На счету 25-летнего россиянина теперь 36 очков (4 шайбы + 32 передачи).

«Торонто» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 93 очка. «Баффало» идет на 14-й строчке с 76 очками.

4.04.2017 02:00 Регулярный чемпионат KeyBank Center
Баффало Сэйбрз 2:4 Торонто Мэйпл Ливз
(0:3, 1:0, 1:1)
Главные тренеры
Дэн Билсма Майк Бэбкок
Вратари
Робин Ленер 05:09 (А. Нильссон 05:09-59:09) Фредерик Андерсен
1-й период
Леонид Комаров (Н. Кадри) 04:26
Остон Мэттьюс (В. Нюландер, Дж. Гардинер) 05:01
Джеймс ван Римсдайк (Т. Бозак) 05:09
18:13 Эвандер Кейн
2-й период
20:00 Маркус Фолиньо
21:51 Райан О`Райлли (Б. Джионта)
3-й период
44:21 Джек Айкел
45:50 Расмус Ристолайнен
45:50 Расмус Ристолайнен
45:50 Земгус Гиргенсонс
Назем Кадри (М. Марнер, Н. Зайцев) 45:50
Назем Кадри 45:50
Назем Кадри 45:50
Никита Зайцев 45:50
54:03 Эвандер Кейн
59:04 Джек Айкел (С. Райнхарт)
Статистика
30 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
О. Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз), Дж. ван Римсдайк (Торонто Мэйпл Ливз), Л. Комаров (Торонто Мэйпл Ливз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торонто Мэйпл Ливз
Новости Матчи Состав Статистика
Баффало Сэйбрз
Новости Матчи Состав Статистика
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