Рекордный гол Мэттьюса помог «Торонто» обыграть «Баффало» в матче НХЛ

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Шайбы в составе «Торонто» забросили Лео Комаров (5-я минута), Остон Мэттьюс (6), Джеймс ван Римсдайк (6) и Назем Кадри (46). У «Баффало» голы на счету Райана О’Райлли (22) и Джека Айкела (60). Первые три шайбы игроки канадского клуба забросили за 45 секунд.

19-летний Мэттьюс установил рекорд НХЛ по количеству голов в одном сезоне для новичков, рожденных в США. Гол в ворота «Баффало» стал для него 39-м. Ранее достижение принадлежало Нилу Бротену, который установил его в сезоне-1981/82, выступая за «Миннесоту». Кроме того, Мэттьюс набрал 67-е очко в сезоне и побил клубный рекорд чеха Петера Игначака по количеству очков новичков за сезон.

На драфте 2016 года Мэттьюс был выбран «Торонто» под первым номером.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев отметился результативной передачей. На счету 25-летнего россиянина теперь 36 очков (4 шайбы + 32 передачи).

«Торонто» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 93 очка. «Баффало» идет на 14-й строчке с 76 очками.