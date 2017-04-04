Профсоюз игроков НХЛ не согласен с решением лиги отказаться от участия в Олимпиаде

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В понедельник НХЛ объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат в сезоне-2017/18 на период Олимпиады. Это означает, что хоккеисты лиги впервые с 1994 года не примут участия в Играх.

«Игроки чрезвычайно разочарованы и категорически не согласны с недальновидным решением лиги не продолжать участие в Олимпиаде. Изменения в расписании, которые необходимо будет внести из-за Игр, — небольшая цена, которая несравнима с возможностью продемонстрировать игру лучших хоккеистов на высочайшем международном уровне. НХЛ может верить, что наказывает Международный олимпийский комитет за то, что тот не шел на уступки, но в действительности лига препятствует развитию игры, теряя возможность привлечь болельщиков всего мира», — говорится в сообщении.

«Кроме того, НХЛ приняла решение уже после того, как МОК и Международная федерация хоккея согласились оплатить страховку и логистику для хоккеистов. А попытки лиги обвинять кого-то в этом решении также неудачны, как само решение. Игроки НХЛ — патриоты, и для них нелегко принять его, уважение к мнению самих игроков должно иметь значение. Это решение лиги и только лиги», — говорится в заявлении.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. НХЛ впервые сделала специальное окно в регулярном чемпионате для участия игроков лиги в Олимпиаде в 1998 году. С тех пор на пяти Олимпиадах выступило 706 хоккеистов НХЛ.