Профсоюз игроков НХЛ не согласен с решением лиги отказаться от участия в Олимпиаде
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) разочарована решением не останавливать регулярный чемпионат на время проведения Олимпийских игр 2018 года, профсоюз не согласен с ним и считает его недальновидным. Официальное заявление ассоциации приводит
пресс-служба организации.
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В понедельник НХЛ объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат в сезоне-2017/18 на период Олимпиады. Это означает, что хоккеисты лиги впервые с 1994 года не примут участия в Играх.
«Игроки чрезвычайно разочарованы и категорически не согласны с недальновидным решением лиги не продолжать участие в Олимпиаде. Изменения в расписании, которые необходимо будет внести
«Кроме того, НХЛ приняла решение уже после того, как МОК и Международная федерация хоккея согласились оплатить страховку и логистику для хоккеистов. А попытки лиги обвинять
Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. НХЛ впервые сделала специальное окно в регулярном чемпионате для участия игроков лиги в Олимпиаде в 1998 году. С тех пор на пяти Олимпиадах выступило 706 хоккеистов НХЛ.
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