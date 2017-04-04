Игроки НХЛ не примут участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане
Национальная хоккейная лига официально объявила о том, что не отпустит игроков на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Как уточняется в заявлении, лига была готова выслушать предложения Международного олимпийского комитета и Международной федерации хоккея, однако предметного диалога так и не получилось.
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На официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) появилось официальное заявление, в котором говорится, что игроки лиги не будут принимать участия в Олимпийских играх 2018 года.
Худшие опасения болельщиков подтвердились и то, о чем говорили любители хоккея по всему миру,
«Мы уже заявляли, что, несмотря на нежелание клубов НХЛ прерывать сезон-2017/18 для участия игроков в Олимпиаде, мы были готовы выслушать предложения Международного олимпийского комитета, Международной федерации хоккея, ассоциации игроков НХЛ и других заинтересованных организаций.
Однако прошло уже несколько месяцев, а за это время предметного диалога не случилось.
Вместо этого МОК заявлял, что участие хоккеистов лиги в Олимпиаде-2022 зависит от их участия в Олимпиаде-2018. Профсоюз игроков подтвердил, что не намерен уговаривать клубы принять участие в Играх. В результате мы подтверждаем, что график сезона-2017/18 составлен без перерыва на Игры. Теперь этот вопрос мы официально считаем закрытым, — говорится в заявлении НХЛ.
Несколькими неделями ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объяснил по каким причинам лига, отпускавшая хоккеистов пять раз подряд на ОИ, решила поступить иначе с Пченчханом-2018.
«Это февраль — нет ни бейсбола, ни футбола, только мы и баскетбол. И мы вдруг исчезнем.
Мы не будем получать никакого контента для нашего сайта и для наших медиа.
Почему мы отпускали игроков до этого пять раз подряд? Что ж, это казалось нам хорошей идеей. Но теперь мы не можем подсчитать выгоду от этого, — заявлял Беттмен в интервью Reuters.
Примечательно, что подобная ситуация в предыдущий раз возникала в 1994 году, когда хоккеисты лиги не приняли участия в XVII зимних Олимпийских играх, проводившихся в норвежском Лиллехаммере.
«Юридически мы в любом случае ждем заявления ИИХФ. Для нас официальное заявление может исходить только от Международной федерации хоккея. Мы были готовы к этому и имели в виду, что такой вариант развития событий возможен.
ФХР вела подготовку игроков, появились нововведения, которые мы установили в последних двух сезонах.
Об этом говорят и результаты команды на чемпионате мира, и на Евротурах. У нас есть резервы, игроки.
Повторюсь, мы абсолютно точно готовы к этому сценарию. Надеемся, что те игроки, которые имеют в следующем сезоне возможность ухать в НХЛ, пересмотрят решение. Я знаю, что многие из них ждали этого решения лиги.
Все хотят выступить на Олимпиаде, такая возможность дается раз или несколько раз в жизни. Это уникальная возможность. Надеемся, что ребята сыграют на родине и не уедут, — приводит слова Ротенберга «Чемпионат.com».
«Могут ли проявить инициативу Александр Овечкин, Евгений Малкин и другие авторитетные российские игроки НХЛ, чтобы поехать на Олимпиаду?
Это приветствуется с нашей стороны, если российские лидеры хотят участвовать в Играх.
Но вместе с тем мы прекрасно понимаем, что это полностью в компетенции НХЛ, — добавил Ротенберг.
Ранее Овечкин неоднократно заявлял, что примет участие в Олимпиаде, независимо от решения руководства НХЛ. Позднее капитана «Вашингтона» поддержал владелец клуба Тед Леонсис.
Также ситуацию прокомментировал двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Вячеслав Фетисов.
«Жаль, что лучшие хоккеисты мира не примут участия в главном событии мирового спорта. В НХЛ потерялись в деньгах и забыли, что спорт — это главное.
Если бы не было тех хоккеистов, которые выросли на идеалах участия в Олимпийских играх, то не было бы у них этого большего бизнеса.
Жаль, что приняли такое решение, но жизнь на этом не останавливается, — цитирует Фетисова ТАСС.
Лига также предписала клубам не обсуждать со своими игроками возможность участия в Олимпиаде-2018. Об этом сообщил на своей странице в сети микроблогов Twitter инсайдер Sportsnet Крис Джонстон.
Журналист отметил, что позже НХЛ сама примет решение по этому вопросу.
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