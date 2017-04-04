Куперман: Отсутствие игроков НХЛ на ОИ ставит под сомнение их участие в чемпионате мира
МОСКВА, 4 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Неучастие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане ставит под сомнение их приезд на ближайший чемпионат мира в Германии и Франции, который пройдет в мае. Такое мнение ТАСС высказал менеджер сборной России на Кубке мира 1996 года и ассистент генерального менеджера команды на Олимпиаде 2002 года Игорь Куперман.
В понедельник стало известно, что игроки НХЛ не смогут принять участие в Олимпиаде в Пхенчхане. Из официального заявления лиги следует, что между НХЛ, Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией хоккея (IIHF) не получилось конструктивного диалога.
«Сейчас ситуация непредсказуема, и она может получить свое продолжение уже на ближайшем чемпионате мира. Неизвестно, поедут ли туда энхаэловцы, — сказал Куперман. — Это может стать разрывом связей. Какой смысл ехать ведущим игрокам на чемпионат мира, учитывая, что сезон для них начался еще в сентябре с Кубка мира?».
«Для меня решение НХЛ — это шок, я надеялся до самого последнего момента на положительный исход. Я 14 лет проработал в НХЛ, пять лет работал представителем КХЛ в Северной Америке и прекрасно знаю, что если на НХЛ не оказывается никакого давления, то лига делает все, что пожелает. К сожалению, властные хоккейные структуры понимают только силу», — добавил он.
Олимпийские игры пройдут без энхаэловцев впервые с 1994 года.
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