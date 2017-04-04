НХЛ пошла в отказ: игроки лиги не сыграют на Олимпиаде-2018

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«Мы подтверждаем, что в календаре сезона-2017/18 не будет предусмотрен перерыв на зимние Олимпийские игры. На этом вопрос официально закрыт», — говорится в заявлении лиги, в котором также отмечается, что НХЛ была открыта к любым предложениям от всех заинтересованных сторон.

В заявлении НХЛ говорится, что за время переговоров настоящего диалога так и не случилось. «Напротив, Международный олимпийский комитет заявил, что участие игроков НХЛ в Олимпиаде 2022 года в Пекине зависит от поездки на Игры-2018 в Пхенчхане. А профсоюз игроков официально подтвердил, что не заинтересован в проведении любых переговоров, которые сделают участие в Олимпиаде более привлекательным для клубов», — отмечается в релизе НХЛ.

НХЛ сделала специальное окно в регулярном чемпионате для участия игроков лиги в Олимпиаде в 1998 году. С тех пор на пяти Олимпиадах выступило 706 хоккеистов НХЛ.

ФХР была готова к отказу НХЛ

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал ТАСС, что такое развитие событий не стало неожиданностью. «Мы не только предчувствовали отказ НХЛ, но и проводили работу с учетом такого хода событий. Мы учитывали, что может произойти именно так, ситуация от нас никак не зависела. Последние полтора года мы готовили команду с прицелом на Олимпиаду без учета игроков НХЛ», — заявил Ротенберг.

«У нас для этого все готово: есть команда, много хороших игроков, хорошие результаты в этом сезоне», — добавил он.

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов подчеркнул, что без участия игроков НХЛ олимпийский хоккейный турнир теряет смысл. «Для обычных болельщиков Олимпиада теряет интерес, соревнования превращаются в группу B. Получается, что играть будут любители. Потому что сильнейшие игроки выступают в НХЛ, а без них Олимпиада теряет смысл», — сказал Ларионов.

Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов критично отозвался о решении лиги. «НХЛ потерялись в деньгах и забыли, что спорт — это главное. Если бы не было тех хоккеистов, которые выросли на идеалах участия в олимпийских играх, то не было бы у них этого большого бизнеса. Жаль, что приняли такое решение, но жизнь на этом не останавливается», — сказал он.

В таком же духе высказался агент Алексей Дементьев, представляющий интересы многих российских игроков, выступающих в НХЛ. «Я много лет работал в лиге, общался с владельцами команд, менеджерами, скаутами, тренерами, и все мне в один голос говорили, что хоккей сильно меняется: нам нужны те, кто хочет играть в хоккей и его любит, и только потом те, которые играют ради финансовой составляющей. Это решение и то, как оно преподносится, показывает величайшее лицемерие лиги», — сказал он.

Приоритеты игроков в следующем сезоне могут измениться

За последний год о желании сыграть на Олимпиаде высказались многие заметные хоккеисты, в их числе Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сидни Кросби. Причем Овечкин был весьма категоричен, но при этом нашел поддержку владельца «Вашингтона» Теда Леонсиса — тот заявил, что намерен разрешить своим игрокам отправиться в Южную Корею, если они того пожелают.

«Откажутся ли Овечкин или Малкин от НХЛ ради Олимпиады? Откажутся — молодцы. Другая история, разрешат ли клубы им играть. Но мы будем их ждать в национальной сборной», — так прокомментировал ситуацию Фетисов.

Участник четырех Олимпиад с игроками НХЛ Сергей Гончар более аккуратно высказался по этой проблеме. «Единственное, что могут сделать игроки в этой ситуации — пойти к руководству и попробовать в индивидуальном порядке договориться, чтобы их отпустили на Игры. Некоторые игроки уже высказывали, что они планируют это сделать. Возможно, это именно тот путь, по которому они пойдут», — отметил Гончар.

Очевидно, что потенциальное участие в Олимпиаде станет ключевым фактором для игроков, которые сейчас размышляют об отъезде в НХЛ или, наоборот, возвращении в Россию. К примеру, теперь есть о чем задуматься ведущим игрокам СКА Евгению Дадонову и Вадиму Шипачеву, которые, как казалось, уже точно сменят лигу.

В свете отказа НХЛ от Олимпиады совсем в другом ключе могут пойти переговоры у большой группы российских игроков, чьи контракты истекут по окончании сезона. В их числе защитники Никита Задоров, Никита Зайцев, Дмитрий Куликов, Андрей Марков, Федор Тютин, Дмитрий Орлов, Никита Трямкин, Никита Нестеров, а также форварды Александр Радулов, Евгений Кузнецов, Наиль Якупов, Сергей Калинин, Александр Бурмистров, Михаил Григоренко, Роман Любимов, Богдан Якимов. Объективно не все они на ведущих ролях в своих клубах, поэтому возвращение в Россию на один сезон ради Олимпиады выглядит вполне вероятным раскладом.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.