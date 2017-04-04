Прайс: Решение НХЛ лишило молодых игроков лиги возможности выступить на ОИ

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НХЛ в понедельник объявила, что не отпустит своих игроков на Олимпиаду, поскольку не сумела прийти к соглашению с Международным олимпийским комитетом. Календарь следующего сезона в НХЛ будет верстаться без учета олимпийского турнира.

«Думаю, это коснется некоторых молодых игроков, у которых ранее не было возможности участвовать в Олимпиаде», — сказал Прайс.

Также голкипер сравнил олимпийский хоккейный турнир с Кубком мира, организатором которого является НХЛ. «Это не одно и то же. Да вы так же представляете свою страну, но Олимпиада есть Олимпиада», — добавил вратарь.

Прайс стал победителем Кубка мира 2016 года в составе сборной Канады.