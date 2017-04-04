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4 апреля 2017, 7:56 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Прайс: Решение НХЛ лишило молодых игроков лиги возможности выступить на ОИ

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не прерывать регулярный чемпионат на период проведения Олимпиады 2018 года затронет молодых игроков, которые никогда не принимали участия в Играх. Такое мнение высказал олимпийский чемпион в составе сборной Канады, голкипер клуба НХЛ «Монреаль» Кэри Прайс, слова которого приводит на своей странице в социальной сети Twitter журналист Кайл Букаускас.

Олимпийский чемпион считает Олимпиаду особенным турниром не идущим ни в какой сравнение с Кубком мира. Увеличить
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НХЛ в понедельник объявила, что не отпустит своих игроков на Олимпиаду, поскольку не сумела прийти к соглашению с Международным олимпийским комитетом. Календарь следующего сезона в НХЛ будет верстаться без учета олимпийского турнира.

«Думаю, это коснется некоторых молодых игроков, у которых ранее не было возможности участвовать в Олимпиаде», — сказал Прайс.

Также голкипер сравнил олимпийский хоккейный турнир с Кубком мира, организатором которого является НХЛ. «Это не одно и то же. Да вы так же представляете свою страну, но Олимпиада есть Олимпиада», — добавил вратарь.

Прайс стал победителем Кубка мира 2016 года в составе сборной Канады.
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