Агент: Решение НХЛ о запрете игрокам участвовать в Олимпиаде-2018 показало лицемерие лиги

В понедельник НХЛ объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат в сезоне-2017/18 на период Олимпиады. Это означает, что хоккеисты лиги впервые с 1994 года не примут участия в Играх.

«Я много лет работал в НХЛ, общался с владельцами команд, менеджерами, скаутами, тренерами, и все мне в один голос говорили, что хоккей сильно меняется: нам нужны те, кто хочет играть в хоккей и его любит, и только потом те, которые играет ради финансовой составляющей, — сказал Дементьев. — Это решение и то, как оно преподносится, показывает величайшее лицемерие лиги».

«Спортивная составляющая отодвинута на второй план, и нам рассказывают о том, что деньги, которые может потерять НХЛ, важнее всего. Данный факт разочаровывает достаточно сильно», — добавил он.

По окончании нынешнего сезона заканчиваются контракты у свыше 10 российских игроков, выступающих в НХЛ, включая Никиту Зайцева, Дмитрия Орлова и первого номера драфта НХЛ 2012 года Наиля Якупова. «Сомневаюсь, что игроки прервут свою карьеру в НХЛ, учитывая, что они востребованы в Северной Америке», — подчеркнул агент.