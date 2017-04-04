Клуб: Александр Овечкин во вторник выступит с заявлением по решению НХЛ по ОИ

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НХЛ в понедельник официально объявила о том, что игроки лиги не примут участие в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. В сентябре 2016 года форвард сборной России Овечкин заявил, что выступит на Играх-2018 вне зависимости от решения НХЛ об участии игроков лиги в турнире.