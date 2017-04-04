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4 апреля 2017, 8:24 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Клуб: Александр Овечкин во вторник выступит с заявлением по решению НХЛ по ОИ

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт, Семен Галькевич. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин во вторник выступит с заявлением по решению лиги не принимать участие в Олимпиаде 2018 года, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе клуба НХЛ.

<em>МОСКВА 4 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Семен Галькевич. </em>Капитан Вашингтона Александр <span class=error>Овечкин</span> во вторник выступит с заявлением по решению лиги не принимать участие в Олимпиаде 2018 года сообщили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> клуба <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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НХЛ в понедельник официально объявила о том, что игроки лиги не примут участие в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. В сентябре 2016 года форвард сборной России Овечкин заявил, что выступит на Играх-2018 вне зависимости от решения НХЛ об участии игроков лиги в турнире.

«Вашингтон» на данный момент не комментирует ситуацию. Овечкин выступит с заявлением во вторник после утренней раскатки команды, — сообщили в пресс-службе клуба.

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Малкин надеется, что НХЛ изменит решение о недопуске игроков на Олимпиаду

Малкин надеется, что НХЛ изменит решение о недопуске игроков на Олимпиаду

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин надеется, что НХЛ изменит решение об отказе игроков лиги в участии в Олимпийских играх 2018 года. Об этом российский форвард заявил ТАСС.
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