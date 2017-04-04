Шведский вратарь Хенрик Лундквист назвал решение НХЛ «разочаровывающей новостью»

В понедельник НХЛ сообщила, что вопрос участия игроков из лиги в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет. 35-летний Лундквист с 2005 года выступает за клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Разочаровывающая новость — НХЛ не будет частью Олимпийских игр. Великолепная возможность продать игру на самой большой сцене потеряна напрасно. Но больше всего это разочарование для игроков, которые не могут быть частью особого спортивного приключения», — написал Лундквист в своем микроблоге в Twitter.

Лундквист по итогам сезона-2011/12 стал обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю чемпионата НХЛ.