Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29302904/
4 апреля 2017, 1:04 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Шведский вратарь Хенрик Лундквист назвал решение НХЛ «разочаровывающей новостью»

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт. Олимпийский чемпион 2006 года, серебряный призер Игр-2014 в Сочи шведский вратарь Хенрик Лундквист назвал «разочаровывающей новостью» решение НХЛ о неучастии хоккеистов лиги в Олимпийских играх.

В понедельник НХЛ сообщила, что вопрос участия игроков из лиги в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет. 35-летний Лундквист с 2005 года выступает за клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Разочаровывающая новость — НХЛ не будет частью Олимпийских игр. Великолепная возможность продать игру на самой большой сцене потеряна напрасно. Но больше всего это разочарование для игроков, которые не могут быть частью особого спортивного приключения», — написал Лундквист в своем микроблоге в Twitter.

Лундквист по итогам сезона-2011/12 стал обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю чемпионата НХЛ.

Сборная Швеции
Новости Матчи Состав Статистика
Нью-Йорк Рейнджерс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

«Оттава» не отпустит защитника Карлссона на ОИ-2018, если IIHF и НХЛ не договорятся

«Оттава» не отпустит защитника Карлссона на ОИ-2018, если IIHF и НХЛ не договорятся

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Юджин Мельник заявил, что не отпустит капитана своей команды шведа Эрика Карлссона на Олимпийские игры 2018 года, если лига не сможет договориться об участии всех игроков НХЛ. Слова владельца приводит канадская газета Ottawa Citizen.
Все новости
3 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США