Фетисов: Овечкин и Малкин поступят верно, если откажутся от НХЛ ради ОИ
МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин и нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поступят верно, если откажутся от выступления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) ради участия в Олимпийских игр 2018 года. Такое мнение ТАСС высказал первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов.
В понедельник НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на период проведения Олимпиады, хоккеисты лиги не примут участия в Играх.
«Откажутся ли Овечкин или Малкин от НХЛ ради Олимпиады? Откажутся, молодцы. Другая история, разрешат ли клубы им играть. Но мы будем их ждать в национальной сборной», — сказал двукратный олимпийский чемпион.
НХЛ дала возможность игрокам лиги выступать на Олимпиаде, делая для этого специальную паузу в регулярном чемпионате, с 1998 года. С тех пор в Играх приняли участие 706 игроков НХЛ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter