Фетисов: Овечкин и Малкин поступят верно, если откажутся от НХЛ ради ОИ

В понедельник НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на период проведения Олимпиады, хоккеисты лиги не примут участия в Играх.

«Откажутся ли Овечкин или Малкин от НХЛ ради Олимпиады? Откажутся, молодцы. Другая история, разрешат ли клубы им играть. Но мы будем их ждать в национальной сборной», — сказал двукратный олимпийский чемпион.

НХЛ дала возможность игрокам лиги выступать на Олимпиаде, делая для этого специальную паузу в регулярном чемпионате, с 1998 года. С тех пор в Играх приняли участие 706 игроков НХЛ.