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4 апреля 2017, 0:26 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Фетисов: НХЛ думает только о деньгах и забыла о спорте

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) решением о неучастии своих игроков в Олимпиаде продемонстрировала, что заинтересована только в обогащении, организация забыла о спортивной составляющей. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

В понедельник НХЛ объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат на период проведения Олимпиады, и хоккеисты лиги не примут участие в Играх-2018.

«Жаль, что лучшие хоккеисты мира не примут участия в главном событии мирового спорта. В НХЛ потерялись в деньгах и забыли, что спорт — это главное. Если бы не было тех хоккеистов, которые выросли на идеалах участия в олимпийских играх, то не было бы у них этого большего бизнеса. Жаль, что приняли такое решение, но жизнь на этом не останавливается», — сказал Фетисов.

НХЛ впервые сделала специальное окно в регулярном чемпионате для участия игроков лиги в Олимпиаде в 1998 году. С тех пор на пяти Олимпиадах выступило 706 хоккеистов НХЛ.
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Ларионов: Хоккейный турнир Олимпиады-2018 утратит смысл из-за отказа НХЛ

Ларионов: Хоккейный турнир Олимпиады-2018 утратит смысл из-за отказа НХЛ

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Отказ Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпускать игроков на Олимпиаду 2018 года является большим разочарованием, из-за этого хоккейные болельщики потеряют интерес к Играм в Пхенчхане, а сам турнир утратит смысл. Об этом ТАСС заявил двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов.
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3 апреля

Игроки НХЛ не примут участия в Олимпиаде-2018

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