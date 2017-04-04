Фетисов: НХЛ думает только о деньгах и забыла о спорте

В понедельник НХЛ объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат на период проведения Олимпиады, и хоккеисты лиги не примут участие в Играх-2018.

«Жаль, что лучшие хоккеисты мира не примут участия в главном событии мирового спорта. В НХЛ потерялись в деньгах и забыли, что спорт — это главное. Если бы не было тех хоккеистов, которые выросли на идеалах участия в олимпийских играх, то не было бы у них этого большего бизнеса. Жаль, что приняли такое решение, но жизнь на этом не останавливается», — сказал Фетисов.

НХЛ впервые сделала специальное окно в регулярном чемпионате для участия игроков лиги в Олимпиаде в 1998 году. С тех пор на пяти Олимпиадах выступило 706 хоккеистов НХЛ.