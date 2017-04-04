Олимпиада без НХЛ. Что это значит?

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Бессмысленно ругать НХЛ за то, что она не захотела подарить миру хоккейный праздник. Она является лучшей лигой мира именно потому, что для нее нет никаких интересов, кроме своих собственных, — и спортивная ценность Олимпиады, о которой мы говорим на каждом шагу, для Гэри Бэттмена и компании априори не могла быть превыше финансовой составляющей.

НХЛ не едет на Олимпиаду — и нам стоит принять это как данность, с которой необходимо смириться. А теперь о главном: час назад в хоккейном мире произошла катастрофа.

Элитный турнир, который проводится раз в четыре года, одним махом превратился из зрелища высочайшей пробы в соревнование уровня Евротура. Евротура, слегка усиленного лучшими североамериканскими хоккеистами, выступающими в Старом Свете — если только своих игроков в Корею не отпустит АХЛ.

Кто помнит последних победителей футбольной Олимпиады? Бразильцы как хозяева еще свежи в памяти, кто был до них — скажут только большие любители спортивной истории. И то же самое теперь грозит (и уже нет никакого спасения) и хоккейному турниру.

Да, наши шансы выиграть его несколько повысились: как минимум половина лучших игроков европейских лиг имеют российский паспорт. Войнов, Дацюк, Ковальчук, Мозякин, Гусев, Шипачев, Дадонов (двое последних, правда, могут уехать в НХЛ), Ничушкин — с таким составом мы теперь должны обыгрывать всех соперников в одну калитку.

Но, скажите, какой в этом смысл? Кто-то добавит к своей коллекции наград звание олимпийского чемпиона. Но в данном случае оно будет сколько приятным, столько же и нелепым.

Олимпиада — это турнир лучших из лучших. И раз в Корее таковых не будет, то и зимние Игры, по крайней мере, в своей хоккейной части, не могут считаться настоящими. Эта Олимпиада — фальшивая, а кто виноват, что так случилось, уже дело десятое.

В ближайшие дни, недели, а может, и месяцы мы услышим еще десятки и сотни заявлений возмущенных игроков. Можно не сомневаться, что российских — прежде всего. Александр Овечкин не отступится от своих заявлений и скажет, что поедет в Пхенчхан, несмотря ни на что, а многие хоккеисты поддержат его в этом революционном начинании.

Однако не стоит недооценивать Бэттмена и его лигу. Если эта многомиллиардная структура решила не ехать на Олимпиаду — значит, все риски просчитаны, и любой бунт будет подавлен в зародыше. Каким бы великим ни был спортсмен, который его возглавит.

Наверное, в 2022 году все изменится. И соблазнившись величием другой азиатской страны и потенциалом ее рынка, НХЛ вновь согласится поучаствовать в олимпийском турнире. Но это случится очень нескоро. А сейчас мы стали свидетелями катастрофы. Такая хоккейная Олимпиада не нужна никому.

Павел КЛИМОВИЦКИЙ.