Ларионов: Хоккейный турнир Олимпиады-2018 утратит смысл из-за отказа НХЛ
МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Отказ Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпускать игроков на Олимпиаду 2018 года является большим разочарованием,
из-за этого хоккейные болельщики потеряют интерес к Играм в Пхенчхане, а сам турнир утратит смысл. Об этом ТАСС заявил двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов.
В понедельник НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на период проведения Олимпиады,
«Для обычных болельщиков Олимпиада теряет интерес, соревнования превращаются в группу B. Получается, что играть будут любители. Потому что сильнейшие игроки выступают в НХЛ. Олимпиада теряет смысл», — сказал Ларионов.
«Безусловно, это разочарование для нашей страны, поскольку мы выросли на Олимпийских играх», — отметил он.
«Здесь сыграли роль финансовый и экономический вопросы для лиги. Будем надеяться, что компромисс
Ларионов представляет интересы 23-летнего нападающего «Сент-Луиса» Наиля Якупова. На вопрос, покинет ли форвард НХЛ ради участия в Олимпиаде, Ларионов ответил: «Каждый игрок хочет играть за сборную, но он должен заботиться о своей семье. У него есть контракт, он получает по нему большие деньги, при этом является частью профсоюза, хоккеистов в этом вопросе винить нельзя».
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