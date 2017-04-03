Ларионов: Хоккейный турнир Олимпиады-2018 утратит смысл из-за отказа НХЛ

В понедельник НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на период проведения Олимпиады, из-за чего хоккеисты лиги не примут участия в Играх.

«Для обычных болельщиков Олимпиада теряет интерес, соревнования превращаются в группу B. Получается, что играть будут любители. Потому что сильнейшие игроки выступают в НХЛ. Олимпиада теряет смысл», — сказал Ларионов.

«Безусловно, это разочарование для нашей страны, поскольку мы выросли на Олимпийских играх», — отметил он.

«Здесь сыграли роль финансовый и экономический вопросы для лиги. Будем надеяться, что компромисс все-таки будет найден, время для диалога есть всегда», — сказал Ларионов.

Ларионов представляет интересы 23-летнего нападающего «Сент-Луиса» Наиля Якупова. На вопрос, покинет ли форвард НХЛ ради участия в Олимпиаде, Ларионов ответил: «Каждый игрок хочет играть за сборную, но он должен заботиться о своей семье. У него есть контракт, он получает по нему большие деньги, при этом является частью профсоюза, хоккеистов в этом вопросе винить нельзя».