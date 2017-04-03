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3 апреля 2017, 23:59 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Ларионов: Хоккейный турнир Олимпиады-2018 утратит смысл из-за отказа НХЛ

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Отказ Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпускать игроков на Олимпиаду 2018 года является большим разочарованием, из-за этого хоккейные болельщики потеряют интерес к Играм в Пхенчхане, а сам турнир утратит смысл. Об этом ТАСС заявил двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов.

В понедельник НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на период проведения Олимпиады, из-за чего хоккеисты лиги не примут участия в Играх.

«Для обычных болельщиков Олимпиада теряет интерес, соревнования превращаются в группу B. Получается, что играть будут любители. Потому что сильнейшие игроки выступают в НХЛ. Олимпиада теряет смысл», — сказал Ларионов.

«Безусловно, это разочарование для нашей страны, поскольку мы выросли на Олимпийских играх», — отметил он.

«Здесь сыграли роль финансовый и экономический вопросы для лиги. Будем надеяться, что компромисс все-таки будет найден, время для диалога есть всегда», — сказал Ларионов.

Ларионов представляет интересы 23-летнего нападающего «Сент-Луиса» Наиля Якупова. На вопрос, покинет ли форвард НХЛ ради участия в Олимпиаде, Ларионов ответил: «Каждый игрок хочет играть за сборную, но он должен заботиться о своей семье. У него есть контракт, он получает по нему большие деньги, при этом является частью профсоюза, хоккеистов в этом вопросе винить нельзя».
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Игроки НХЛ не примут участия в Олимпиаде-2018

Игроки НХЛ не примут участия в Олимпиаде-2018

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участия в зимней Олимпиаде 2018 года, регулярный чемпионат сезона-2017/18 на время проведения Игр приостановлен не будет. Об этом говорится в заявлении пресс-службы НХЛ.
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3 апреля

Игроки НХЛ не примут участия в Олимпиаде-2018

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