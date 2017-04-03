Гончар: Отдельные игроки НХЛ попробуют договориться с клубами об участии в ОИ-2018

В понедельник НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на период проведения Олимпиады, хоккеисты лиги не примут участия в Играх. Ранее несколько игроков НХЛ, включая Александра Овечкина и Евгения Малкина, высказывали желание выступить на предстоящей Олимпиаде, вне зависимости от исхода переговоров.

«Единственное, что могут сделать игроки в этой ситуации — пойти к руководству и попробовать в индивидуальном порядке договориться, чтобы их отпустили на Игры. Некоторые игроки уже высказывали, что они планируют это сделать. Возможно, это именно тот путь, по которому они пойдут», — отметил Гончар.

«Жаль, что так получилось. Считаю, что на Олимпиаде должны играть сильнейшие игроки. Естественно, в нашем спорте сильнейшие играют в НХЛ, хотелось видеть их на турнире в следующем году, это сделало бы соревнования интереснее и привлекательнее для всех болельщиков. Честно говоря, я до последнего надеялся, что сторонам удастся договориться», — добавил Гончар.

НХЛ впервые сделала специальное окно в регулярном чемпионате для участия игроков лиги в Олимпиаде в 1998 году. С тех пор на пяти Олимпиадах выступило 706 хоккеистов НХЛ. Гончар принял участие в четырех олимпийских турнирах, будучи игроком НХЛ.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.