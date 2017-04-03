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3 апреля 2017, 23:13 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Игроки НХЛ не примут участия в Олимпиаде-2018

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участия в зимней Олимпиаде 2018 года, регулярный чемпионат сезона-2017/18 на время проведения Игр приостановлен не будет. Об этом говорится в заявлении пресс-службы НХЛ.

<span class=error>НХЛ</span> дала возможность игрокам лиги выступать на Олимпиаде делая для этого специальную паузу в регулярном чемпионате с 1998 года. Увеличить
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«Мы ранее четко заявляли, что хоть и подавляющее большинство клубов НХЛ было против паузы в сезоне-2017/18 для участия игроков в Олимпиаде, мы были готовы выслушать все заинтересованные стороны, например, Международный олимпийский комитет (МОК), Международную федерацию хоккею, ассоциацию игроков НХЛ и так далее. Но прошло уже несколько месяцев, за это время конструктивного диалога так и не случилось», — говорится в заявлении НХЛ.

«Вместо этого МОК выразил позицию, что участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 зависит от их участия в Олимпиаде-2018. НХЛ же сейчас открыто подтвердила, что у нее нет никаких интересов и намерений участвовать в каких-либо дискуссиях, которые могли бы сделать участие игроков НХЛ в Олимпиаде более привлекательным для клубов. В результате разъяснения ситуации в свете появления противоречивых сообщений и ошибочных предложений, это подтвердит наше намерение финализировать график сезона-2017/18 без перерыва на Олимпийские игры. Теперь этот вопрос мы официально считаем закрытым», — отмечается в заявлении.

На официальном сайте НХЛ также говорится, что лига провела опрос среди болельщиков насчет того, стоит ли прерывать регулярный чемпионат на Олимпиаду. Опрос показал, что в США против приостановки чемпионата высказались 73 процента респондентов, а в Канаде — 53.

НХЛ давала возможность игрокам лиги выступать на Олимпиаде, делая для этого специальную паузу в регулярном чемпионате, с 1998 года. С тех пор в Играх приняли участие 706 игроков НХЛ.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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Ларионов: Хоккейный турнир Олимпиады-2018 утратит смысл из-за отказа НХЛ

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Отказ Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпускать игроков на Олимпиаду 2018 года является большим разочарованием, из-за этого хоккейные болельщики потеряют интерес к Играм в Пхенчхане, а сам турнир утратит смысл. Об этом ТАСС заявил двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов.
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