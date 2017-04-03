Игроки НХЛ не примут участия в Олимпиаде-2018
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участия в зимней Олимпиаде 2018 года, регулярный чемпионат сезона-2017/18 на время проведения Игр приостановлен не будет. Об этом говорится в заявлении
пресс-службы НХЛ.
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«Мы ранее четко заявляли, что хоть и подавляющее большинство клубов НХЛ было против паузы в сезоне-2017/18 для участия игроков в Олимпиаде, мы были готовы выслушать все заинтересованные стороны, например, Международный олимпийский комитет (МОК), Международную федерацию хоккею, ассоциацию игроков НХЛ и так далее. Но прошло уже несколько месяцев, за это время конструктивного диалога так и не случилось», — говорится в заявлении НХЛ.
«Вместо этого МОК выразил позицию, что участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 зависит от их участия в Олимпиаде-2018. НХЛ же сейчас открыто подтвердила, что у нее нет никаких интересов и намерений участвовать в
На официальном сайте НХЛ также говорится, что лига провела опрос среди болельщиков насчет того, стоит ли прерывать регулярный чемпионат на Олимпиаду. Опрос показал, что в США против приостановки чемпионата высказались 73 процента респондентов, а в Канаде — 53.
НХЛ давала возможность игрокам лиги выступать на Олимпиаде, делая для этого специальную паузу в регулярном чемпионате, с 1998 года. С тех пор в Играх приняли участие 706 игроков НХЛ.
Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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