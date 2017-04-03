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3 апреля 2017, 23:17 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Аризона» отпустила Экман-Ларссона в Швецию из-за смерти матери

«Аризона Койотс» отпустил капитана команды Оливера Экман-Ларссона на родину в Швецию после смерти матери. Защитник пропустит остаток сезона.

«Лично для меня это был очень трудный год. Я бы хотел поблагодарить клуб и всех своих партнёров по команде за их неоценимую поддержку, которую они оказывали мне весь сезон. К сожалению, мне придётся пропустить три последних матча сезона, но семья важнее», — приводятся слова Экман-Ларссона на официальном сайте клуба.

«Аризона» потеряла шансы на попадание в плей-офф. Она занимает предпоследнее место в турнирной таблице, набрав 67 очков в 79 играх.

Аризона Койотс
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