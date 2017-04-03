«Аризона» отпустила Экман-Ларссона в Швецию из-за смерти матери
«Аризона Койотс» отпустил капитана команды Оливера
Экман-Ларссона на родину в Швецию после смерти матери. Защитник пропустит остаток сезона.
«Лично для меня это был очень трудный год. Я бы хотел поблагодарить клуб и всех своих партнёров по команде за их неоценимую поддержку, которую они оказывали мне весь сезон. К сожалению, мне придётся пропустить три последних матча сезона, но семья важнее», — приводятся слова
«Аризона» потеряла шансы на попадание в
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