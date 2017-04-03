Бикелл, у которого нашли рассеянный склероз, вернулся в состав «Каролины»

В этом сезоне в АХЛ играет почти два десятка российских хоккеистов. Один из них — 22-летний нападающий фарм-клуба «Каролины» «Шарлотт Чеккерс», воспитанник ЦСКА Сергей Толчинский. В интервью «СЭ» молодой форвард рассказал о том, сложно ли попасть в НХЛ незадрафтованным хоккеистам, а также о пробелах партнеров в знаниях географии, и поделился мнением о своих перспективах за океаном.