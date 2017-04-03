Бикелл, у которого нашли рассеянный склероз, вернулся в состав «Каролины»
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Брайан Бикелл вызван из АХЛ, сообщается на официальном сайте НХЛ. Он должен принять участие в матче с «Миннесотой Уайлд».
31 октября 2016 года Бикелл провёл свой последний матч в НХЛ, после чего у него обнаружили рассеянный склероз. Он начал лечение и возобновил ледовые тренировки в январе. Для восстановления игровой формы форвард был отправлен в
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