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3 апреля 2017, 21:47 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Бикелл, у которого нашли рассеянный склероз, вернулся в состав «Каролины»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Брайан Бикелл вызван из АХЛ, сообщается на официальном сайте НХЛ. Он должен принять участие в матче с «Миннесотой Уайлд».

31 октября 2016 года Бикелл провёл свой последний матч в НХЛ, после чего у него обнаружили рассеянный склероз. Он начал лечение и возобновил ледовые тренировки в январе. Для восстановления игровой формы форвард был отправлен в фарм-клуб, за который провёл 10 матчей, набрав 4 (1+3) очка. В текущем регулярном чемпионате НХЛ Бикелл сыграл 7 матчей, в которых забил 1 гол.

Каролина Харрикейнз
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