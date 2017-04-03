Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29300788/
3 апреля 2017, 20:10 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Защитник клуба НХЛ «Монреаль» Ши Уэбер пропустит два матча, его заменит Нестеров

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт. Двукратный олимпийский чемпион защитник «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер пропустит два матча регулярного чемпионата НХЛ в связи с травмой нижней части тела, сообщается на официальном сайте канадского клуба.

Из-за травмы Уэбер не сыграет в матчах с «Флоридой» (3 апреля) и «Баффало» (5 апреля).

Место Уэбера в составе «Монреаля» займет российский защитник Никита Нестеров.

В нынешнем сезоне Уэбер набрал 42 очка (17 шайб + 25 передач) в 78 матчах, на счету Нестерова 14 баллов (4+10) в 44 встречах.

Монреаль Канадиенс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

«Оттава» потеряла трех игроков до конца регулярного чемпионата НХЛ

Сегодня стало известно, что сразу три хоккеиста «Оттавы» выбыли до конца регулярного чемпионата НХЛ. «Сенаторз» идет на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции и может лишиться шансов на попадание в плей-офф, так как опережает «Тампа-Бэй» на три очка.
Еще 7 новостей  Все новости
3 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США