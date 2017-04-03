Защитник клуба НХЛ «Монреаль» Ши Уэбер пропустит два матча, его заменит Нестеров
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт. Двукратный олимпийский чемпион защитник «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер пропустит два матча регулярного чемпионата НХЛ в связи с травмой нижней части тела, сообщается на официальном сайте канадского клуба.
Место Уэбера в составе «Монреаля» займет российский защитник Никита Нестеров.
В нынешнем сезоне Уэбер набрал 42 очка (17 шайб + 25 передач) в 78 матчах, на счету Нестерова 14 баллов (4+10) в 44 встречах.
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