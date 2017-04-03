Защитник клуба НХЛ «Монреаль» Ши Уэбер пропустит два матча, его заменит Нестеров

Сегодня стало известно, что сразу три хоккеиста «Оттавы» выбыли до конца регулярного чемпионата НХЛ. «Сенаторз» идет на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции и может лишиться шансов на попадание в плей-офф, так как опережает «Тампа-Бэй» на три очка.