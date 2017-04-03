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3 апреля 2017, 19:36 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Россиянин Артемий Панарин признан первой звездой недели в НХЛ

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Чикаго» Артемий Панарин признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В четырех матчах прошедшей недели российский форвард Чикаго забросил пять шайб и сделал одну передачу. Увеличить
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В четырех матчах прошедшей недели российский форвард отметился пятью заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

Второй звездой недели стал нападающий «Вашингтона Маркус Юханссон, в четырех играх забросивший одну шайбу и сделавший семь результативных передач.

Третьей звездой признан вратарь «Эдмонтона» Кэм Тальбо, который в трех матчах одержал три победы, отразив 94,6 процента бросков по своим воротам.

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