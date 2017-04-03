Россиянин Артемий Панарин признан первой звездой недели в НХЛ
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Чикаго» Артемий Панарин признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
пресс-служба лиги.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В четырех матчах прошедшей недели российский форвард отметился пятью заброшенными шайбами и одной результативной передачей.
Второй звездой недели стал нападающий «Вашингтона Маркус Юханссон, в четырех играх забросивший одну шайбу и сделавший семь результативных передач.
Третьей звездой признан вратарь «Эдмонтона» Кэм Тальбо, который в трех матчах одержал три победы, отразив 94,6 процента бросков по своим воротам.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter