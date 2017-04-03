Россиянин Артемий Панарин признан первой звездой недели в НХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четырех матчах прошедшей недели российский форвард отметился пятью заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

Второй звездой недели стал нападающий «Вашингтона Маркус Юханссон, в четырех играх забросивший одну шайбу и сделавший семь результативных передач.

Третьей звездой признан вратарь «Эдмонтона» Кэм Тальбо, который в трех матчах одержал три победы, отразив 94,6 процента бросков по своим воротам.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The Bread Man potted five goals to lead the <a href="https://twitter.com/Molson_Canadian">@Molson_Canadian</a> 3 Stars of the Week. <a href="https://t.co/Gqg31ctBmR">https://t.co/Gqg31ctBmR</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/848929896625651712">3 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>