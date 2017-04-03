Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29297653/
3 апреля 2017, 16:59 | Хоккей: НХЛ | «Газета.Ру»

В бараний рог: как дрался Овечкин в НХЛ

Капитан «Вашингтона Кэпиталз» Александр Овечкин спровоцировал драку в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». В массовой потасовке поучаствовали все полевые хоккеисты команд, находившиеся на льду, а сам Александр получил четыре минуты штрафа. «Газета.Ru» вспоминает драки форварда сборной России в НХЛ.

Капитан Вашингтона <span class=error>Кэпиталз</span> Александр <span class=error>Овечкин</span> спровоцировал драку в матче регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span> против <span class=error>Коламбуса</span>. В массовой потасовке поучаствовали все полевые хоккеисты команд находившиеся на льду а сам Александр получил четыре минуты штрафа. Газета.Ru вспоминает драки форварда сборной России в <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Против Майка Ричардса (26 сентября 2006).

Первая драка Александра Овечкина в НХЛ случилась еще до его официального дебюта в сильнейшей лиге мира.

Во время выставочной игры с «Филадельфией» российский нападающий бросился на своего ровесника Майка Ричардса, с которым много пересекался на юниорских и молодежных чемпионатах мира.

Противостояние получилось несколько сумбурным: бились хоккеисты на очень ограниченном пространстве, и поначалу арбитрам вроде бы удалось их растащить, но в итоге страсть победила. Овечкин и Ричардс избавились от арбитров и провели-таки поединок, в котором канадец перехватил инициативу и одержал победу «по очкам».

Против Пола Гостэда (25 декабря 2006).

В инциденте с силовиком «Баффало» Полом Гостэдом уже в рамках регулярного чемпионата НХЛ виноват сам Александр, который зачем-то ударил в спину у борта около скамейки «Сэбрз» миниатюрного технаря Даниэля Бриера.

Естественно, Гостэд, находившийся в этот момент на льду, бросился мстить за своего партнера, и хорошо еще, что он бежал быстрее тафгая Брэда Мэя….

В итоге драки как таковой не получилось, из-за оперативно вмешавшихся в ситуацию арбитров, которые защитили молодого российского снайпера, зато душу отвели другие полевые хоккеисты, находившиеся в тот момент на льду, и в частности, сам Мэй.

Против Стивена Дауни (12 января 2010).

Во время третьего периода уже фактически проигранного матча против «Тампа-Бэй» Овечкин провел жесткий силовой прием против Стивена Дауни. Агрессивному канадскому форварду это не понравилось, и он кинулся на совершенно не отказывавшегося от возможности помахать кулаками капитана «Кэпс».

Вот только партнеры по команде слишком ценят свою главную звезду, из-за чего противостояния по-настоящему не получилось ни в первой сшибке, когда Овечкин и Дауни успели обменяться всего парой ударов, ни во второй, когда драка вообще не состоялась из-за вмешательства Мэтта Брэдли.

Против Брэндона Дубински (12 декабря 2011).

Самой известной дракой Овечкина в НХЛ является его противостояние с одним из лучших специалистов по опеке в лиге Брэндоном Дубински, случившееся во время матча «Вашингтона» с «Рейнджерс».

Центральный нападающий бросился на Овечкина мстить за защитника Дэна Джирарди, против которого «восьмерка» «столичных» провел сомнительный силовой прием.

Месть, надо отметить, Дубински удалась, потому что он сначала имел некоторое преимущество в размене ударами, а затем и вовсе завалил оппонента на лед борцовским приемом.

Против Криса Верстига (12 февраля 2013).

Драка с Крисом Верстигом стала единственным случаем, когда мстил уже сам Овечкин, причем мстил нападающий сам за себя.

Форвард «Флориды» зачем-то ударил Александра в спину, проезжая мимо, когда шайба была совершенно в другой зоне площадки.

Ови сначала распластался на льду, упав на живот, а когда вскочил, бросился на обидчика. Сказать, что кто-то победил в этом поединке сложно, но в игре Овечкин затем забросил шайбу, которая перевела матч в овертайм.

Против Джоша Андерсона (2 апреля 2017).

Ну и, собственно, сегодняшний эпизод, хотя к разряду полноценной драки непросто отнести и его. Впрочем, Овечкин, претензии к которому возникли после травмировавшего Зака Веренски силового приема, нанес несколько акцентированных ударов в этом противостоянии. Другое дело, что в свалке активно ассистировали капитану его партнеры по команде.

Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

НХЛ рассмотрит силовой прием Овечкина, который привел к травме Веренски

НХЛ рассмотрит силовой прием Овечкина, который привел к травме Веренски

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) дополнительно рассмотрит эпизод с силовым приемом форварда «Вашингтона» Александра Овечкина на защитнике «Коламбуса» Заке Веренски. Об этом сообщает газета Columbus Dispatch.
Еще 7 новостей  Все новости