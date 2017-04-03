В бараний рог: как дрался Овечкин в НХЛ
Капитан «Вашингтона Кэпиталз» Александр Овечкин спровоцировал драку в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». В массовой потасовке поучаствовали все полевые хоккеисты команд, находившиеся на льду, а сам Александр получил четыре минуты штрафа. «Газета.Ru» вспоминает драки форварда сборной России в НХЛ.
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Видимо, что-то случилось...
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Против Майка Ричардса (26 сентября 2006).
Первая драка Александра Овечкина в НХЛ случилась еще до его официального дебюта в сильнейшей лиге мира.
Во время выставочной игры с «Филадельфией» российский нападающий бросился на своего ровесника Майка Ричардса, с которым много пересекался на юниорских и молодежных чемпионатах мира.
Противостояние получилось несколько сумбурным: бились хоккеисты на очень ограниченном пространстве, и поначалу арбитрам вроде бы удалось их растащить, но в итоге страсть победила. Овечкин и Ричардс избавились от арбитров и
Против Пола Гостэда (25 декабря 2006).
В инциденте с силовиком «Баффало» Полом Гостэдом уже в рамках регулярного чемпионата НХЛ виноват сам Александр, который
Естественно, Гостэд, находившийся в этот момент на льду, бросился мстить за своего партнера, и хорошо еще, что он бежал быстрее тафгая Брэда Мэя….
В итоге драки как таковой не получилось,
Против Стивена Дауни (12 января 2010).
Во время третьего периода уже фактически проигранного матча против «Тампа-Бэй» Овечкин провел жесткий силовой прием против Стивена Дауни. Агрессивному канадскому форварду это не понравилось, и он кинулся на совершенно не отказывавшегося от возможности помахать кулаками капитана «Кэпс».
Вот только партнеры по команде слишком ценят свою главную звезду,
Против Брэндона Дубински (12 декабря 2011).
Самой известной дракой Овечкина в НХЛ является его противостояние с одним из лучших специалистов по опеке в лиге Брэндоном Дубински, случившееся во время матча «Вашингтона» с «Рейнджерс».
Центральный нападающий бросился на Овечкина мстить за защитника Дэна Джирарди, против которого «восьмерка» «столичных» провел сомнительный силовой прием.
Месть, надо отметить, Дубински удалась, потому что он сначала имел некоторое преимущество в размене ударами, а затем и вовсе завалил оппонента на лед борцовским приемом.
Против Криса Верстига (12 февраля 2013).
Драка с Крисом Верстигом стала единственным случаем, когда мстил уже сам Овечкин, причем мстил нападающий сам за себя.
Форвард «Флориды»
Ови сначала распластался на льду, упав на живот, а когда вскочил, бросился на обидчика. Сказать, что
Против Джоша Андерсона (2 апреля 2017).
Ну и, собственно, сегодняшний эпизод, хотя к разряду полноценной драки непросто отнести и его. Впрочем, Овечкин, претензии к которому возникли после травмировавшего Зака Веренски силового приема, нанес несколько акцентированных ударов в этом противостоянии. Другое дело, что в свалке активно ассистировали капитану его партнеры по команде.
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