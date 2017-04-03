В бараний рог: как дрался Овечкин в НХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Против Майка Ричардса (26 сентября 2006).

Первая драка Александра Овечкина в НХЛ случилась еще до его официального дебюта в сильнейшей лиге мира.

Во время выставочной игры с «Филадельфией» российский нападающий бросился на своего ровесника Майка Ричардса, с которым много пересекался на юниорских и молодежных чемпионатах мира.

Противостояние получилось несколько сумбурным: бились хоккеисты на очень ограниченном пространстве, и поначалу арбитрам вроде бы удалось их растащить, но в итоге страсть победила. Овечкин и Ричардс избавились от арбитров и провели-таки поединок, в котором канадец перехватил инициативу и одержал победу «по очкам».

Против Пола Гостэда (25 декабря 2006).

В инциденте с силовиком «Баффало» Полом Гостэдом уже в рамках регулярного чемпионата НХЛ виноват сам Александр, который зачем-то ударил в спину у борта около скамейки «Сэбрз» миниатюрного технаря Даниэля Бриера.

Естественно, Гостэд, находившийся в этот момент на льду, бросился мстить за своего партнера, и хорошо еще, что он бежал быстрее тафгая Брэда Мэя….

В итоге драки как таковой не получилось, из-за оперативно вмешавшихся в ситуацию арбитров, которые защитили молодого российского снайпера, зато душу отвели другие полевые хоккеисты, находившиеся в тот момент на льду, и в частности, сам Мэй.

Против Стивена Дауни (12 января 2010).

Во время третьего периода уже фактически проигранного матча против «Тампа-Бэй» Овечкин провел жесткий силовой прием против Стивена Дауни. Агрессивному канадскому форварду это не понравилось, и он кинулся на совершенно не отказывавшегося от возможности помахать кулаками капитана «Кэпс».

Вот только партнеры по команде слишком ценят свою главную звезду, из-за чего противостояния по-настоящему не получилось ни в первой сшибке, когда Овечкин и Дауни успели обменяться всего парой ударов, ни во второй, когда драка вообще не состоялась из-за вмешательства Мэтта Брэдли.

Против Брэндона Дубински (12 декабря 2011).

Самой известной дракой Овечкина в НХЛ является его противостояние с одним из лучших специалистов по опеке в лиге Брэндоном Дубински, случившееся во время матча «Вашингтона» с «Рейнджерс».

Центральный нападающий бросился на Овечкина мстить за защитника Дэна Джирарди, против которого «восьмерка» «столичных» провел сомнительный силовой прием.

Месть, надо отметить, Дубински удалась, потому что он сначала имел некоторое преимущество в размене ударами, а затем и вовсе завалил оппонента на лед борцовским приемом.

Против Криса Верстига (12 февраля 2013).

Драка с Крисом Верстигом стала единственным случаем, когда мстил уже сам Овечкин, причем мстил нападающий сам за себя.

Форвард «Флориды» зачем-то ударил Александра в спину, проезжая мимо, когда шайба была совершенно в другой зоне площадки.

Ови сначала распластался на льду, упав на живот, а когда вскочил, бросился на обидчика. Сказать, что кто-то победил в этом поединке сложно, но в игре Овечкин затем забросил шайбу, которая перевела матч в овертайм.

Против Джоша Андерсона (2 апреля 2017).

Ну и, собственно, сегодняшний эпизод, хотя к разряду полноценной драки непросто отнести и его. Впрочем, Овечкин, претензии к которому возникли после травмировавшего Зака Веренски силового приема, нанес несколько акцентированных ударов в этом противостоянии. Другое дело, что в свалке активно ассистировали капитану его партнеры по команде.