Экс-сотрудник «Оттавы» подал иск на клуб и его владельца Мелника на $ 1,55 млн

Об этом информирует National Post. В иске утверждается, что Мелник «порой использовал ненормативную лексику и оскорблял членов руководства, в том числе постоянно подвергая сомнению их компетентность». По словам истца, Мелник отправлял оскорбительные электронные письма в адрес руководства клуба и часто угрожал их увольнением.



В августе 2014 года О’Лири был нанят в качестве старшего директора по маркетингу и вице-президента по билетной политике клуба с зарплатой 285 тыс. долларов в год плюс бонусы. Юристы О’Лири отмечают, что Мелник стал мешать работе руководства клуба с начала 2016 года. К августу того же года он уволил главного финансового директора Кена Тэйлора и заменил его на Стивена Брукса, который стал подчиняться напрямую Мелнику, а не тогдашнему президенту клуба Сирилу Лидеру. Мелник выражал недовольство результатами работы О’Лири и тем, что тот занимает должность старшего директора по маркетингу.



«Питер, продажи билетов — худшие за всё моё время в “Оттаве”. Прекращай заниматься всеми другими проектами, кроме билетов. Откажись от должности старшего директора по маркетингу — маркетингу??? Откажись от должности старшего директора по маркетингу — маркетингу??? Я теряю миллионы на этом… Из-за тебя придётся уволить десятки людей после сезона», — приводятся слова Мелника в иске.



Владелец «Оттавы» был недоволен тем, что на первый матч сезона-2016/17 с «Торонто Мэйпл Лифс» не были проданы все билеты (на матч пришло 17 618 человек). По словам О’Лири, сотрудников было сложно мотивировать после того, как клуб пошёл на сокращение зарплат и не выплачивал вовремя бонусы. Бюджеты всех отделов «Сенаторз» урезали на 10%, что привело к увольнениям сотрудников, включая уборщиков. В начале декабря 2016 года О’Лири попросили вернуть бонус за 2016 год — 20 тыс. долларов. После отказа сделать это 12 декабря Мелник уволил О’Лири, назвав его «нечестным», а результаты работы «ужасными».



Владелец «Оттавы» отказался комментировать данную ситуацию.