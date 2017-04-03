Клуб НХЛ «Детройт» вызвал россиянина Свечникова из фарм-клуба

«Маленький мальчик из Барнаула добрался до большой лиги. “Детройт” вызвал Евгения Свечникова», — написал Дюмон, под руководством которого Свечников выступал за «Кейп-Бретон».

20-летний форвард был выбран «Детройтом» на драфте 2015 года под общим 19-м номером. С 2014 по 2016 год выступал за «Кейп-Бретон», после чего стал игроком «Гранд-Рапидса», за который он в нынешнем сезоне провел 68 матчей, забросил 18 шайб и сделал 26 результативных передач.