Клуб НХЛ «Детройт» вызвал россиянина Свечникова из фарм-клуба
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт» вызвал российского нападающего Евгения Свечникова из
фарм-клуба «Гранд-Рапидс». Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил главный тренер клуба Главной юниорской лиги Квебека «Кейп-Бретон» Марк- Андре Дюмон.
«Маленький мальчик из Барнаула добрался до большой лиги. “Детройт” вызвал Евгения Свечникова», — написал Дюмон, под руководством которого Свечников выступал за «Кейп-Бретон».
20-летний форвард был выбран «Детройтом» на драфте 2015 года под общим 19-м номером. С 2014 по 2016 год выступал за «Кейп-Бретон», после чего стал игроком «Гранд-Рапидса», за который он в нынешнем сезоне провел 68 матчей, забросил 18 шайб и сделал 26 результативных передач.
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