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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29295347/
3 апреля 2017, 14:57 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

НХЛ рассмотрит силовой прием Овечкина, который привел к травме Веренски

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) дополнительно рассмотрит эпизод с силовым приемом форварда «Вашингтона» Александра Овечкина на защитнике «Коламбуса» Заке Веренски. Об этом сообщает газета Columbus Dispatch.

<em>МОСКВА 3 апреля. /ТАСС/. </em>Национальная хоккейная лига (<span class=error>НХЛ</span>) дополнительно рассмотрит эпизод с силовым приемом форварда Вашингтона Александра <span class=error>Овечкина</span> на защитнике <span class=error>Коламбуса</span> <span class=error>Заке</span> <span class=error>Веренски</span>. Об этом сообщает газета Columbus Dispatch. Увеличить
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Встреча, в которой «Коламбус» уступил «Вашингтону» со счетом 2:3, состоялась в ночь на понедельник. В третьем периоде россиянин провел силовой прием против Веренски, который получил травму и не смог продолжить игру. Позднее завязалась массовая драка, в результате которой россиянин разбил нос другому хоккеисту «Коламбуса» Джошу Андерсону.

В итоге Овечкин получил двухминутный штраф, Андерсон — двойной малый штраф. Также были удалены Том Уилсон из «Вашингтона» и Кайл Куинси из «Коламбуса».

«НХЛ рассмотрит эпизод с Овечкиным и Веренски дополнительно. Но это не значит, что штраф будет увеличен», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 78 игр, в которых забросил 33 шайбы и сделал 33 передачи. Российский хоккеист в нынешнем сезоне, вероятно, покажет худший результат по числу шайб с сезона-2012/13, когда отметился 32 голами.

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