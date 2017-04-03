НХЛ рассмотрит силовой прием Овечкина, который привел к травме Веренски

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Встреча, в которой «Коламбус» уступил «Вашингтону» со счетом 2:3, состоялась в ночь на понедельник. В третьем периоде россиянин провел силовой прием против Веренски, который получил травму и не смог продолжить игру. Позднее завязалась массовая драка, в результате которой россиянин разбил нос другому хоккеисту «Коламбуса» Джошу Андерсону.

В итоге Овечкин получил двухминутный штраф, Андерсон — двойной малый штраф. Также были удалены Том Уилсон из «Вашингтона» и Кайл Куинси из «Коламбуса».

«НХЛ рассмотрит эпизод с Овечкиным и Веренски дополнительно. Но это не значит, что штраф будет увеличен», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 78 игр, в которых забросил 33 шайбы и сделал 33 передачи. Российский хоккеист в нынешнем сезоне, вероятно, покажет худший результат по числу шайб с сезона-2012/13, когда отметился 32 голами.