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3 апреля 2017, 15:36 | Хоккей: НХЛ | УНИАН

Вратарь клуба НХЛ «Филадельфии» выписан из больницы после обморока

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» Михал Нойвирт, который не сумел доиграть матч против «Нью-Джерси Дэвилз» из-за потери сознания, выписан из больницы, сообщает SportArena со ссылкой на TSN.

Все показатели Питера Нойвирта находятся в норме. Увеличить
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Хоккеист в сознании был доставлен в больницу, а позже стало известно, что у чеха была простуда, которая привела к резкому скачку температуры и обезвоживанию организма.

Кипер уже выписан из больницы и находится дома. Все показатели организма находятся в пределах нормы.

Как сообщал УНИАН, в середине первого периода матча хоккеист неожиданно упал на лед, хотя в этот момент рядом с ним не было никакого игрового эпизода и он не участвовал в столкновении. На видео видно, что Михал просто потерял сознание. После этого голкипер срочно был доставлен в госпиталь, но обошлось без серьезных последствий.

В нынешнем сезоне 29-летний вратарь провел 24 матча, в которых команда добыла 11 побед.

Филадельфия Флайерз
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