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3 апреля 2017, 12:15 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Александер Нюландер может дебютировать в НХЛ в матче с командой старшего брата

«Баффало Сэйбрз» вызовет из фарм-клуба форварда Александера Нюландера.

Об этом сообщает журналист Buffalo News Джон Вогль.

19-летний шведский нападающий может дебютировать в Национальной хоккейной лиге в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс», за который выступает его старший брат Вильям.

В текущем сезоне младший из братьев Нюландер выступает за «Рочестер» в АХЛ, где набрал 27 (9+18) очков в 62 матчах при показателе полезности «-20». Напомним, что он был выбран «Сэйбрс» под общим 8-м номером на драфте НХЛ-2016.

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