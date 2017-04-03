«Вашингтону» осталось набрать три очка для победы в регулярном чемпионате НХЛ

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«Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:3.

Очередной шаг ко второй подряд победе в регулярных чемпионатах НХЛ и третьей в своей истории сделал «Вашингтон», переигравший на выезде своего главного преследователя в Столичном дивизионе «Коламбус».

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 27, 3.04.2017, 1:00 2:3 Коламбус Блю Джэкетс Вашингтон Кэпиталз

«Блю Джекетс» Джона Тортореллы потерпели третье поражение подряд, столкнувшись со сложным календарем.

Голкипер Сергей Бобровский после серии побед получил отдых, и без него команда уступила, набравшей форму «Каролине». На следующий день «голубые мундиры» уже с Бобровским в воротах не справились с лидером Запада и еще одним претендентом на Президентс Трофи, вручаемый победителям регулярки, «Чикаго», и вот теперь игра с «Вашингтоном».

Этот матч проходил в достаточно упорной борьбе, а ключевым в нем стал второй период, когда «Кэпиталз» удалось забросить в ворота лучшего голкипера России три шайбы подряд. Ти Джей Оши, Андре Бураковски и Мэтт Нисканен за 9 минут создали гостям ключевой задел.

Подопечные Тортореллы смогли собраться в третьем периоде, даже несмотря на травму защитника Зака Веренски, покинувшего лед в начале заключительного отрезка после силового приема Александра Овечкина и больше в игру не вернувшегося. В результате действий капитана «Вашингтона» на льду вспыхнула драка.

«Блю Джекетс» заиграли после этого в силовой хоккей и провели в третьем периоде 12 силовых приемов против 4 у «Кэпс», а Джек Джонсон и Кайл Куинси смогли сократить отставание до минимума, но «Вашингтон» удержал минимальное преимущество.

Теперь команде проведших не самый яркий матч Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова остается набрать три очка в оставшихся четырех встречах, чтобы гарантировать себе второй сезон подряд Президентс Трофи, и это если ни одной осечки не допустят конкуренты.

Бобровский отразил 27 бросков, выйдя на рубеж в 90% сейвов в матче. Теперь ему предстоит встреча с «Питтсбургом», с которым «голубые мундиры» встретятся и в первом раунде пле-офф с вероятностью в 99%.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 26, 2.04.2017, 23:59 3:2 Питтсбург Пингвинз Каролина Харрикейнз

«Питтсбург Пингвинз» — «Каролина Харрикейнз» — 3:2.

«Питтсбург», который сам недавно имел серию из трех фиаско кряду, выиграл уже во второй раз подряд и обошел «Коламбус» в турнирной таблице на одно очко в борьбе за преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф.

В игре с «Каролиной», которая после поражения от «пингвинов» утратила практические шансы на попадание в Кубок Стэнли, несмотря на выданный в марте мощный отрезок, подопечные Майка Салливана вынуждены были играть не только без давно травмированных Евгения Малкина, Карла Хагелина и Криса Летанга, но и без выбывшего, по словам главного тренера, на приличный срок Криса Кунитца.

При этом хозяева обошлись даже без результативных действий своего капитана Сидни Кросби, завершившего встречу с показателем полезности -1. Победу «Питтсбургу» обеспечили равномерно распределенные по периодам шайбы Джейка Гюнцеля, Скотта Уилсона и Коннора Шири, перевесившие голы Джеффа Скиннера и Джастина Фолка.

«Пингвинз» остаются главным конкурентом «Вашингтона» за первую строчку во всем чемпионате, отставая от него на пять баллов за четыре матча до окончания турнира.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 26, 2.04.2017, 19:30 2:3 Чикаго Блэкхокс Бостон Брюинз

«Чикаго Блэкхоукс» — «Бостон Брюинз» — 2:3.

А вот «Чикаго» фактически выбыл из борьбы за трофей президента, не сумев на своем льду выстоять против предельно мотивированного гонкой с «Тампа-Бэй» за попадание в плей-офф «Бостоном».

«Брюинз» так стараются унести ноги от гонящейся за ними «молнии», что одержали уже пятую победу подряд, не заметив как обошли «Торонто» с «Оттавой» и вырвались на вторую строчку в Атлантическом дивизионе.

На деле позиция эта, конечно, номинальна, поскольку обе канадские команды отстают на одно очко и имеют по два матча в запасе, но факт остается фактом.

«Черным ястребам» не помогла даже шайба Артемия Панарина, который повадился забивать российским вратарям и вслед за Бобровским огорчил и Антона Худобина, защищавшего ворота гостей.

Для Панарина этот гол стал уже пятым в последних четырех матчах, но к моменту, когда российский крайний нападающий отличился в конце второго периода, «Бостон» уже вел со счетом 2:0 после шайб Райана Спунера и Патриса Бержерона, которому ассистировал продливший свою результативную серию до четырех матчей (2+3) Брэд Маршан.

В третьем периоде соперники обменялись заброшенными Кеваном Миллером и Джордином Туту шайбами, и «Бостон» заработал очередные важнейшие очки в таблицу.

Худобин стал главным героем встречи, совершив 41 спасение, одержав свою шестую победу подряд и усилив разговоры о том, что именно он, а не Тукка Раск должен быть основным голкипером команды.

Пропустивший десятый матч подряд у «Чикаго» из-за травмы российский центрфовард Артем Анисимов, по словам наставника команды Джоэла Кенневилля, приступит к занятиям с командой со следующей тренировки. Пока непонятно, примет ли в ней третий участник их тройки с Панариным Патрик Кейн, отыгравший матч против «Бостона» после попадания ему в лицо шайбы на разминке.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 27, 3.04.2017, 1:00 6:3 Тампа-Бэй Лайтнинг Даллас Старз

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Даллас Старз» — 6:3.

Учитывая, что к началу своего матча с «Далласом» хоккеисты «Тампы» уже знали о победе «Бостона» над «Чикаго», права на ошибку они не имели, иначе отставание от «Брюинз» достигло бы шести очков, пусть даже и с игрой в запасе у «Лайтнинг».

«Тампе» важно было победить еще и потому, что в предыдущей встрече она уступила в овертайме «Монреалю», а следующие три игры команда Джона Купера проведет на выезде.

Ни на что не претендующие в этом сезоне «Старз» держали интригу до третьего периода и даже вели по ходу второго со счетом 2:1, но в итоге проиграли довольно безропотно.

В составе победителей по голевой передаче сделали россияне Никита Кучеров и Владислав Наместников, а голкипер Андрей Василевский отдыхал в преддверии следующего матча.

Ближайшая игра для «Тампа-Бэй» окажется ключевой, потому что это будет визит в TD Garden к «Бостону». Если подопечные Купера выиграют в основное время, они догонят «медведей» по потерянным очкам, поражение же фактически лишит прошлогоднего финалиста конференции шансов на выход в плей-офф.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 26, 2.04.2017, 23:00 4:1 Сент-Луис Блюз Нэшвилл Предаторз

Другие матчи.

«Баффало Сэйбрз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:4

«Сент-Луис Блюз» — «Нэшвилл Предаторз» — 4:1

«Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш» — 5:2

«Ванкувер Кэнакс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 1:3

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Филадельфия Флайерз» — 4:3

«Калгари Флэймз» — «Анахайм Дакс» — 3:4

«Лос-Анджелес Кингз» — «Аризона Койотс» — 1:2.

37-й в сезоне гол Владимира Тарасенко положил начало уверенной победе его «Сент-Луиса» над «Нэшвиллом», с которым они борются за третье место в Центральном дивизионе и возможность сразиться в первом раунде плей-офф не с «Чикаго», а с «Миннесотой». Теперь «Блюз» опережают «хищников» на два очка, и им осталось провести в чемпионате на игру больше.