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3 апреля 2017, 11:09 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Бостон» подписал контракт новичка с нападающим Форсбаккой-Карлссоном

«Бостон Брюинз» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта новичка с форвардом Якобом Форсбаккой-Карлссоном.

Соглашение между игроком и клубом рассчитано на три сезона.

20-летний шведский нападающий был задрафтован клубом в 2015 году во втором раунде под общим 45-м номером. Текущий сезон он провёл в NCAA, где выступал за команду Бостонского университета и набрал 33 (14+19) очка в 39 матчах. Контракт вступает в силу с этого сезона, игрок вскоре присоединится к «Брюинз».

Бостон Брюинз
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