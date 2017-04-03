«Бостон» подписал контракт новичка с нападающим Форсбаккой-Карлссоном
«Бостон Брюинз» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта новичка с форвардом Якобом
Форсбаккой-Карлссоном.
Соглашение между игроком и клубом рассчитано на три сезона.
20-летний шведский нападающий был задрафтован клубом в 2015 году во втором раунде под общим 45-м номером. Текущий сезон он провёл в NCAA, где выступал за команду Бостонского университета и набрал 33 (14+19) очка в 39 матчах. Контракт вступает в силу с этого сезона, игрок вскоре присоединится к «Брюинз».
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