Лежащий в воротах словацкий хоккеист отметился голевой передачей на Панарина

В первом периоде во время атаки «ястребов» словак получил повреждение, упал на лед, после чего оказался в воротах соперника. Панарин дважды бросал в незащищенный угол: в первый раз шайба попала в плечо Панику, после этого россиянин поразил цель. Словацкому форварду был засчитан голевой пас.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Бостона».