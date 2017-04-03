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3 апреля 2017, 10:48 | Хоккей: НХЛ | Lenta.Ru

Лежащий в воротах словацкий хоккеист отметился голевой передачей на Панарина

Словацкий форвард «Чикаго Блэкхокс» Рихард Паник отметился голевой передачей на россиянина Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинс».

В первом периоде во время атаки «ястребов» словак получил повреждение, упал на лед, после чего оказался в воротах соперника. Панарин дважды бросал в незащищенный угол: в первый раз шайба попала в плечо Панику, после этого россиянин поразил цель. Словацкому форварду был засчитан голевой пас.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Бостона».

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