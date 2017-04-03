Третьей звездой назван форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли, забросивший 2 шайбы в ворота «Баффало Сэйбрз» (4:2).



Второй звездой признан голкипер «Бостон Брюинз» Антон Худобин, отразивший 41 бросок из 43 в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2).



Первой звездой стал форвард «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл — он оформил дубль в ворота «Ванкувер Кэнакс» (3:1).