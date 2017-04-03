Худобин — вторая звезда дня в НХЛ
Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт организации.
Третьей звездой назван форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли, забросивший 2 шайбы в ворота «Баффало Сэйбрз» (4:2).
Второй звездой признан голкипер «Бостон Брюинз» Антон Худобин, отразивший 41 бросок из 43 в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2).
Первой звездой стал форвард «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл — он оформил дубль в ворота «Ванкувер Кэнакс» (3:1).
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