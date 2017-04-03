«Нэшвилл» стал последним участником плей-офф НХЛ от Западной конференции
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт. Определились все участники плей-офф НХЛ сезона-2016/17 от Западной конференции.
Последним в кубковую восьмерку Запада отобрался «Нэшвилл» после поражения «Лос-Анджелеса» в воскресенье в матче с «Аризоной» (1:2). Таким образом, в
На Востоке пока известны только пять участников плей-офф: «Вашингтон», «Питтсбург», «Коламбус», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Монреаль».
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