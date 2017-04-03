«Нэшвилл» стал последним участником плей-офф НХЛ от Западной конференции

Последним в кубковую восьмерку Запада отобрался «Нэшвилл» после поражения «Лос-Анджелеса» в воскресенье в матче с «Аризоной» (1:2). Таким образом, в плей-офф сыграют следующие клубы: победитель конференции «Чикаго», «Миннесота», «Анахайм», «Эдмонтон», «Сан-Хосе», «Сент-Луис», «Калгари» и «Нэшвилл».

На Востоке пока известны только пять участников плей-офф: «Вашингтон», «Питтсбург», «Коламбус», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Монреаль».