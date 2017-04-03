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3 апреля 2017, 10:24 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Нэшвилл» стал последним участником плей-офф НХЛ от Западной конференции

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт. Определились все участники плей-офф НХЛ сезона-2016/17 от Западной конференции.

Последним в кубковую восьмерку Запада отобрался «Нэшвилл» после поражения «Лос-Анджелеса» в воскресенье в матче с «Аризоной» (1:2). Таким образом, в плей-офф сыграют следующие клубы: победитель конференции «Чикаго», «Миннесота», «Анахайм», «Эдмонтон», «Сан-Хосе», «Сент-Луис», «Калгари» и «Нэшвилл».

На Востоке пока известны только пять участников плей-офф: «Вашингтон», «Питтсбург», «Коламбус», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Монреаль».

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«Сент-Луис» победил «Нэшвилл» в матче НХЛ, Тарасенко забросил шайбу

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. «Сент-Луис» победил «Нэшвилл» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард хозяев Владимир Тарасенко забросил шайбу.
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