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3 апреля 2017, 10:06 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Зайцев: Группировки из россиян в клубе НХЛ «Торонто» нет

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российской группировки в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» нет. Об этом ТАСС рассказал защитник команды Никита Зайцев.

В текущем сезоне в составе Торонто играют три россиянина — Зайцев Алексей Марченко и Никита Сошников. Увеличить
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В текущем сезоне в составе «Торонто» играют три россиянина: помимо Зайцева, это перешедший в команду в феврале из «Детройта» Алексей Марченко и нападающий Никита Сошников. За фарм-клуб выступают перешедший в середине февраля из «Нью-Джерси» форвард Сергей Калинин и защитник Ринат Валиев.

«Думаю, к “Торонто” всегда было большое внимание из России, как и со всего мира. Хорошо, что там много русских ребят, приятно говорить на родном языке, — сказал Зайцев. — Такого, чтобы в команде общаться между собой исключительно по-английски, здесь нет. Начнем с того, что тут вообще нет никакой русской группировки — здесь все общаются между собой одинаково».

Ранее Sportsnet сообщил, что Зайцев близок к подписанию семилетнего контракта с «Торонто», а его средняя зарплата составит $4,5 млн в год. Согласно своему нынешнему однолетнему контракту, Зайцев за этот сезон получит максимум $1,775 млн вместе с бонусами.

«Относительно информации про контракт, я ее не комментирую. Торонто — отличный город, мы уже все тут обустроились, привыкли ко всему. Все очень нравится», — подчеркнул он.

Зайцев перешел в «Торонто» прошлым летом из ЦСКА. За команду он провел 77 матчей регулярного чемпионата, в которых набрал 35 очков (4+31).

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