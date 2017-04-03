Овечкин спровоцировал массовую драку в матче НХЛ
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российский хоккеист Александр Овечкин спровоцировал массовую драку в матче НХЛ «Вашингтон» — «Коламбус».
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В начале третьего периода Овечкин провел силовой прием против Зака Варенски. Тот получил травму лица и покинул игру.
Началась драка, в ходе которой Овечкин обменялся ударами с Джошем Андерсеном и разбил ему нос. Поведение российского хоккеиста будет рассмотрено комиссией НХЛ.
|3.04.2017 01:00
|Регулярный чемпионат
|Nationwide Arena
|Коламбус Блю Джэкетс
|2:3
|Вашингтон Кэпиталз
|(0:0, 0:3, 2:0)
Главные тренеры
|Джон Торторелла
|Барри Тротц
Вратари
|Сергей Бобровский 58:41 (С. Бобровский 59:39-59:43)
|Брэден Холтби
|1-й период
|Мэтт Нисканен
|03:04
|2-й период
|Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем)
|21:12
|Андре Бураковски (Л. Эллер, К. Шаттенкирк)
|22:56
|26:20
|Вильям Карлссон
|Том Уилсон
|26:20
|Мэтт Нисканен (А. Бураковски)
|30:05
|Джастин Уильямс
|30:55
|34:39
|Сет Джонс
|3-й период
|49:22
|Джек Джонсон (А. Веннберг, Сэм Ганье)
|51:21
|Джош Андерсон
|51:21
|Джош Андерсон
|51:21
|Кайл Куинси
|Александр Овечкин
|51:21
|Том Уилсон
|51:21
|55:33
|Кайл Куинси (Б. Саад, Сэм Ганье)
Статистика
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|А. Бураковски (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Джонсон (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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