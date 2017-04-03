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3 апреля 2017, 9:48 | Хоккей: НХЛ | РИА Новости

Овечкин спровоцировал массовую драку в матче НХЛ

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российский хоккеист Александр Овечкин спровоцировал массовую драку в матче НХЛ «Вашингтон» — «Коламбус».

<em>МОСКВА 3 <span class=error>апр</span> — <span class=error>РИА</span> Новости. </em>Российский хоккеист Александр <span class=error>Овечкин</span> спровоцировал массовую драку в матче <span class=error>НХЛ</span> Вашингтон — <span class=error>Коламбус</span>. Увеличить
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В начале третьего периода Овечкин провел силовой прием против Зака Варенски. Тот получил травму лица и покинул игру.

Началась драка, в ходе которой Овечкин обменялся ударами с Джошем Андерсеном и разбил ему нос. Поведение российского хоккеиста будет рассмотрено комиссией НХЛ.

3.04.2017 01:00 Регулярный чемпионат Nationwide Arena
Коламбус Блю Джэкетс 2:3 Вашингтон Кэпиталз
(0:0, 0:3, 2:0)
Главные тренеры
Джон Торторелла Барри Тротц
Вратари
Сергей Бобровский 58:41 (С. Бобровский 59:39-59:43) Брэден Холтби
1-й период
Мэтт Нисканен 03:04
2-й период
Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем) 21:12
Андре Бураковски (Л. Эллер, К. Шаттенкирк) 22:56
26:20 Вильям Карлссон
Том Уилсон 26:20
Мэтт Нисканен (А. Бураковски) 30:05
Джастин Уильямс 30:55
34:39 Сет Джонс
3-й период
49:22 Джек Джонсон (А. Веннберг, Сэм Ганье)
51:21 Джош Андерсон
51:21 Джош Андерсон
51:21 Кайл Куинси
Александр Овечкин 51:21
Том Уилсон 51:21
55:33 Кайл Куинси (Б. Саад, Сэм Ганье)
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Бураковски (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Джонсон (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
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