Овечкин спровоцировал массовую драку в матче НХЛ

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В начале третьего периода Овечкин провел силовой прием против Зака Варенски. Тот получил травму лица и покинул игру.

Началась драка, в ходе которой Овечкин обменялся ударами с Джошем Андерсеном и разбил ему нос. Поведение российского хоккеиста будет рассмотрено комиссией НХЛ.