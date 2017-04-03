«Лос-Анджелес» потерял шансы на выход в плей-офф НХЛ
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. «Лос-Анджелес» проиграл «Аризоне» со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и лишился шансов на попадание в
плей-офф.
Шайбу в составе хозяев забросил Алек Мартинес (45-я минута), у гостей отличились россиянин Александр Бурмистров (20), для которого эта шайба стала четвертой, и Энтони Дуклэр (24).
Калифорнийский клуб во второй раз в трех последних сезонах не вышел в
|3.04.2017 05:30
|Регулярный чемпионат
|Staples Center
|Лос-Анджелес Кингз
|1:2
|Аризона Койотс
|(0:1, 0:1, 1:0)
Главные тренеры
|Дэррил Саттер
|Дэйв Типпетт
Вратари
|Джонатан Куик 58:44 (Дж. Куик 59:40-59:54)
|Майк Смит
|1-й период
|Шейн Доун
|11:31
|18:46
|Алек Мартинес
|Александр Бурмистров (О. Экман-Ларссон, А. Голигоски)
|19:45
|2-й период
|Энтони Дюклер (М. Доми, О. Экман-Ларссон)
|23:09
|Кевин Коннотон
|36:39
|3-й период
|Лоусон Круз
|42:44
|44:21
|Алек Мартинес (П. Ладу, А. Копитар)
|Питер Холланд
|47:59
|Коннор Мерфи
|52:14
|Люк Шенн
|54:16
Статистика
|2
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Майк Смит (Аризона Койотс), Дж. Куик (Лос-Анджелес Кингз), О. Экман-Ларссон (Аризона Койотс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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