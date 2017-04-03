«Лос-Анджелес» потерял шансы на выход в плей-офф НХЛ

Шайбу в составе хозяев забросил Алек Мартинес (45-я минута), у гостей отличились россиянин Александр Бурмистров (20), для которого эта шайба стала четвертой, и Энтони Дуклэр (24).

Калифорнийский клуб во второй раз в трех последних сезонах не вышел в плей-офф. До этого «Лос-Анджелес» трижды подряд доходил до полуфинала Кубка Стэнли и в двух сезонах стал обладателем трофея.