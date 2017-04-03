Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29290126/
3 апреля 2017, 10:04 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Лос-Анджелес» потерял шансы на выход в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. «Лос-Анджелес» проиграл «Аризоне» со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и лишился шансов на попадание в плей-офф.

Шайбу в составе хозяев забросил Алек Мартинес (45-я минута), у гостей отличились россиянин Александр Бурмистров (20), для которого эта шайба стала четвертой, и Энтони Дуклэр (24).

Калифорнийский клуб во второй раз в трех последних сезонах не вышел в плей-офф. До этого «Лос-Анджелес» трижды подряд доходил до полуфинала Кубка Стэнли и в двух сезонах стал обладателем трофея.

3.04.2017 05:30 Регулярный чемпионат Staples Center
Лос-Анджелес Кингз 1:2 Аризона Койотс
(0:1, 0:1, 1:0)
Главные тренеры
Дэррил Саттер Дэйв Типпетт
Вратари
Джонатан Куик 58:44 (Дж. Куик 59:40-59:54) Майк Смит
1-й период
Шейн Доун 11:31
18:46 Алек Мартинес
Александр Бурмистров (О. Экман-Ларссон, А. Голигоски) 19:45
2-й период
Энтони Дюклер (М. Доми, О. Экман-Ларссон) 23:09
Кевин Коннотон 36:39
3-й период
Лоусон Круз 42:44
44:21 Алек Мартинес (П. Ладу, А. Копитар)
Питер Холланд 47:59
Коннор Мерфи 52:14
Люк Шенн 54:16
Статистика
2 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Майк Смит (Аризона Койотс), Дж. Куик (Лос-Анджелес Кингз), О. Экман-Ларссон (Аризона Койотс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Лос-Анджелес Кингз
Новости Матчи Состав Статистика
Аризона Койотс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
3 апреля

Зайцев: тренеры ХК ЦСКА с Квартальновым проделали огромную работу

Организаторы этапа "Бриллиантовой лиги" в США подтвердили участие Клишиной

WADA: уровень кленбутерола в допинг-пробах с ОИ-2008 составил менее 1 нг/мл