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3 апреля 2017, 9:05 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Бурмистров забросил шайбу в победном матче «Аризоны» с «Лос-Анджелесом» в НХЛ

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт. Хоккеисты «Аризоны Койотис» обыграли «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Шайбами в составе победителей отметились россиянин Александр Бурмистров (на 20-й минуте) и Энтони Дюклер (24). У «Лос-Анджелеса» на 45-й минуте гол забил Алек Мартинес.

Для Бурмистрова эта шайба стала четвертой в сезоне. «Аризона» в следующем матче 4 апреля сыграет на выезде с «Далласом». «Лос-Анджелес» в этот же день примет дома «Эдмонтон».

3.04.2017 05:30 Регулярный чемпионат Staples Center
Лос-Анджелес Кингз 1:2 Аризона Койотс
(0:1, 0:1, 1:0)
Главные тренеры
Дэррил Саттер Дэйв Типпетт
Вратари
Джонатан Куик 58:44 (Дж. Куик 59:40-59:54) Майк Смит
1-й период
Шейн Доун 11:31
18:46 Алек Мартинес
Александр Бурмистров (О. Экман-Ларссон, А. Голигоски) 19:45
2-й период
Энтони Дюклер (М. Доми, О. Экман-Ларссон) 23:09
Кевин Коннотон 36:39
3-й период
Лоусон Круз 42:44
44:21 Алек Мартинес (П. Ладу, А. Копитар)
Питер Холланд 47:59
Коннор Мерфи 52:14
Люк Шенн 54:16
Статистика
2 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Майк Смит (Аризона Койотс), Дж. Куик (Лос-Анджелес Кингз), О. Экман-Ларссон (Аризона Койотс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Аризона Койотс
Новости Матчи Состав Статистика
Лос-Анджелес Кингз
Новости Матчи Состав Статистика
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