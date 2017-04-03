Бурмистров забросил шайбу в победном матче «Аризоны» с «Лос-Анджелесом» в НХЛ

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Шайбами в составе победителей отметились россиянин Александр Бурмистров (на 20-й минуте) и Энтони Дюклер (24). У «Лос-Анджелеса» на 45-й минуте гол забил Алек Мартинес.

Для Бурмистрова эта шайба стала четвертой в сезоне. «Аризона» в следующем матче 4 апреля сыграет на выезде с «Далласом». «Лос-Анджелес» в этот же день примет дома «Эдмонтон».