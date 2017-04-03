«Филадельфия» проиграла «Рейнджерс» и лишилась шансов на плей-офф НХЛ
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. «Филадельфия» со счетом 3:4 уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Мика Зибадинежад (24-я минута), Брендан Смит (28), Оскар Линдберг (48) и Крис Крайдер (50). Гости ответили точными бросками в исполнении Валттери Филппулы (21, 59) и Брэйдена Шенна (58).
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов сыграл в матче 23 минуты 40 секунд, за которые нанес три броска по воротам.
Проиграв «Рейнджерс», «Филадельфия» потеряла все шансы на выход в плей-офф. Команда опустилась на 12-е место в Восточной конференции, имея в активе 84 очка. От занимающей восьмое место «Оттавы» «Флайерс» теперь отстают на семь очков, но команде осталось провести лишь три игры в регулярном чемпионате, и даже три победы не позволят ей попасть в восьмерку сильнейших команд конференции. «Филадельфия» за последние пять лет уже в третий раз не попадает в плей-офф.
«Рейнджерс», в свою очередь, ранее уже обеспечили себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли, а победив «Филадельфию», набрали 100-е очко в «регулярке». Клуб из Нью-Йорка третий сезон подряд набирает более 100 очков в регулярном чемпионате.
МОСКВА, 2 апр — Р-Спорт.Чешский вратарь клуба «Филадельфия Флайерз» Михал Нойвирт мог потерять сознание во время домашней игры регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси Девилз» из-за обезвоживания, предположил одноклубник голкипера Джордан Уил.