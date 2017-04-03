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3 апреля 2017, 8:51 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Филадельфия» проиграла «Рейнджерс» и лишилась шансов на плей-офф НХЛ

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. «Филадельфия» со счетом 3:4 уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Мика Зибадинежад (24-я минута), Брендан Смит (28), Оскар Линдберг (48) и Крис Крайдер (50). Гости ответили точными бросками в исполнении Валттери Филппулы (21, 59) и Брэйдена Шенна (58).

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов сыграл в матче 23 минуты 40 секунд, за которые нанес три броска по воротам.

Проиграв «Рейнджерс», «Филадельфия» потеряла все шансы на выход в плей-офф. Команда опустилась на 12-е место в Восточной конференции, имея в активе 84 очка. От занимающей восьмое место «Оттавы» «Флайерс» теперь отстают на семь очков, но команде осталось провести лишь три игры в регулярном чемпионате, и даже три победы не позволят ей попасть в восьмерку сильнейших команд конференции. «Филадельфия» за последние пять лет уже в третий раз не попадает в плей-офф.

«Рейнджерс», в свою очередь, ранее уже обеспечили себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли, а победив «Филадельфию», набрали 100-е очко в «регулярке». Клуб из Нью-Йорка третий сезон подряд набирает более 100 очков в регулярном чемпионате.

3.04.2017 02:30 Регулярный чемпионат Madison Square Garden
Нью-Йорк Рейнджерс 4:3 Филадельфия Флайерз
(0:0, 2:1, 2:2)
Главные тренеры
Ален Виньо Дэйв Хэкстол
Вратари
Хенрик Лундквист Энтони Столарз 57:20 (Э. Столарз 57:54-58:16, Э. Столарз 58:45-58:46)
1-й период
Брэндон Мэннинг 07:46
14:00 Тэннер Гласс
2-й период
Валтери Филппула (Дж. Уил) 20:33
Валтери Филппула 23:47
23:57 Мика Зибанежад (М. Цуккарелло-Осен)
27:10 Брендан Смит (М. Цуккарелло-Осен, Д. Степан)
Майкл Дель Зотто 38:16
3-й период
Эндрю Макдональд 40:21
43:19 Брендан Смит
47:01 Оскар Линдберг (Д. Джирарди, М. Цуккарелло-Осен)
49:10 Крис Крайдер (Б. Шей, Д. Степан)
Брэйден Шенн (Ш. Гостисбеер) 57:54
Валтери Филппула (Я. Ворачек, Ш. Гостисбеер) 58:45
59:15 Брендан Смит
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
М. Цуккарелло-Осен (Нью-Йорк Рейнджерс), В. Филппула (Филадельфия Флайерз), Б. Смит (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Филадельфия Флайерз
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