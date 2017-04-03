«Филадельфия» проиграла «Рейнджерс» и лишилась шансов на плей-офф НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Мика Зибадинежад (24-я минута), Брендан Смит (28), Оскар Линдберг (48) и Крис Крайдер (50). Гости ответили точными бросками в исполнении Валттери Филппулы (21, 59) и Брэйдена Шенна (58).

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов сыграл в матче 23 минуты 40 секунд, за которые нанес три броска по воротам.

Проиграв «Рейнджерс», «Филадельфия» потеряла все шансы на выход в плей-офф. Команда опустилась на 12-е место в Восточной конференции, имея в активе 84 очка. От занимающей восьмое место «Оттавы» «Флайерс» теперь отстают на семь очков, но команде осталось провести лишь три игры в регулярном чемпионате, и даже три победы не позволят ей попасть в восьмерку сильнейших команд конференции. «Филадельфия» за последние пять лет уже в третий раз не попадает в плей-офф.