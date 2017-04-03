«Коламбус» проиграл «Вашингтону» в матче НХЛ, Бобровский сделал 27 сэйвов

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В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Ти Джей Оши (22-я минута), Андре Бураковски (23) и Мэтт Нисканен (31). Хозяева ответили точными бросками в исполнении Джека Джонсона (50) и Кайла Куинси (56).

Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский, признанный лучшим вратарем лиги в марте, отразил 27 из 30 бросков по своим воротам.

Игроки «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.

«Коламбус» идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 106 очков после 78 игр. «Вашингтон» занимает первую строчку, набрав 112 очков в 78 матчах.

В другом матче дня «Тампа» победила «Даллас» со счетом 6:3. Российские нападающие «Тампы» Никита Кучеров и Владислав Наместников записали на свой счет по результативной передаче.

«Миннесота» дома была сильнее «Колорадо» — 5:2.