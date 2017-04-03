«Сент-Луис» победил «Нэшвилл» в матче НХЛ, Тарасенко забросил шайбу
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. «Сент-Луис» победил «Нэшвилл» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард хозяев Владимир Тарасенко забросил шайбу.
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В составе «Сент-Луиса», помимо Тарасенко (6-я минута), отличились Александер Стин (21), Дэвид Перрон (27) и Джоэл Эдмундсон (48). За гостей шайбу забросил Райан Джохансен (12).
Тарасенко провел на льду 18 минут 43 секунды, успев нанести три броска и провести два силовых приема. Теперь на счету 25-летнего россиянина 37 шайб и 33 результативные передачи в 78 матчах сезона.
«Сент-Луис» поднялся на пятое место в Западной конференции, набрав 93 очка в 78 матчах. «Нэшвилл» занимает 8-е место в турнирной таблице на Западе, имея в активе 91 очко после 78 игр.
|2.04.2017 23:00
|Зрители 19262
|Регулярный чемпионат
|Scottrade Center
|Сент-Луис Блюз
|4:1
|Нэшвилл Предаторз
|(1:1, 2:0, 1:0)
Главные тренеры
|Майк Йео
|Питер Лавиолетт
Вратари
|Джейк Аллен
|Юусе Сарос
|1-й период
|02:07
|Джоэль Эдмундсон
|03:03
|05:22
|Владимир Тарасенко (Дж. Шворц, Д. Перрон)
|Энтони Битетто
|05:48
|09:58
|Джоэль Эдмундсон
|09:58
|Дэвид Перрон
|Райан Джохансен (Ф. Форсберг, Пи.Кей. Суббан)
|11:22
|Коди Маклеод
|18:22
|2-й период
|20:55
|Александр Стин (Д. Перрон)
|26:47
|Дэвид Перрон (А. Пьетранджело)
|35:16
|Скотти Апшолл
|Кевин Фиала
|35:25
|3-й период
|45:33
|Александр Стин
|48:11
|Джоэль Эдмундсон
|Филип Форсберг
|50:57
Статистика
|12
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Д. Перрон (Сент-Луис Блюз), Дж. Аллен (Сент-Луис Блюз), Дж. Эдмундсон (Сент-Луис Блюз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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