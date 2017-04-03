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3 апреля 2017, 8:36 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Сент-Луис» победил «Нэшвилл» в матче НХЛ, Тарасенко забросил шайбу

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. «Сент-Луис» победил «Нэшвилл» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард хозяев Владимир Тарасенко забросил шайбу.

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В составе «Сент-Луиса», помимо Тарасенко (6-я минута), отличились Александер Стин (21), Дэвид Перрон (27) и Джоэл Эдмундсон (48). За гостей шайбу забросил Райан Джохансен (12).

Тарасенко провел на льду 18 минут 43 секунды, успев нанести три броска и провести два силовых приема. Теперь на счету 25-летнего россиянина 37 шайб и 33 результативные передачи в 78 матчах сезона.

«Сент-Луис» поднялся на пятое место в Западной конференции, набрав 93 очка в 78 матчах. «Нэшвилл» занимает 8-е место в турнирной таблице на Западе, имея в активе 91 очко после 78 игр.

2.04.2017 23:00 Зрители 19262 Регулярный чемпионат Scottrade Center
Сент-Луис Блюз 4:1 Нэшвилл Предаторз
(1:1, 2:0, 1:0)
Главные тренеры
Майк Йео Питер Лавиолетт
Вратари
Джейк Аллен Юусе Сарос
1-й период
02:07 Джоэль Эдмундсон
03:03
05:22 Владимир Тарасенко (Дж. Шворц, Д. Перрон)
Энтони Битетто 05:48
09:58 Джоэль Эдмундсон
09:58 Дэвид Перрон
Райан Джохансен (Ф. Форсберг, Пи.Кей. Суббан) 11:22
Коди Маклеод 18:22
2-й период
20:55 Александр Стин (Д. Перрон)
26:47 Дэвид Перрон (А. Пьетранджело)
35:16 Скотти Апшолл
Кевин Фиала 35:25
3-й период
45:33 Александр Стин
48:11 Джоэль Эдмундсон
Филип Форсберг 50:57
Статистика
12 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Д. Перрон (Сент-Луис Блюз), Дж. Аллен (Сент-Луис Блюз), Дж. Эдмундсон (Сент-Луис Блюз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сент-Луис Блюз
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Новости Матчи Состав Статистика
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