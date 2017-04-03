«Сент-Луис» победил «Нэшвилл» в матче НХЛ, Тарасенко забросил шайбу

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В составе «Сент-Луиса», помимо Тарасенко (6-я минута), отличились Александер Стин (21), Дэвид Перрон (27) и Джоэл Эдмундсон (48). За гостей шайбу забросил Райан Джохансен (12).

Тарасенко провел на льду 18 минут 43 секунды, успев нанести три броска и провести два силовых приема. Теперь на счету 25-летнего россиянина 37 шайб и 33 результативные передачи в 78 матчах сезона.

«Сент-Луис» поднялся на пятое место в Западной конференции, набрав 93 очка в 78 матчах. «Нэшвилл» занимает 8-е место в турнирной таблице на Западе, имея в активе 91 очко после 78 игр.