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2 апреля 2017, 23:17 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Гол Панарина не спас «Чикаго» от поражения в матче с «Бостоном»

МОСКВА, 2 апр — Р-Спорт. «Чикаго Блэкхокс» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Чикаго, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) в пользу «Брюинз», в составе которых отличились Райан Спунер (7-я минута), Патрис Бержерон (19-я) и Кеван Миллер (50-я). У хозяев шайбы забросили российский форвард Артемий Панарин (39-я) и Джордин Туту (50). Голкипер «Бостона» Антон Худобин отразил 41 из 43 бросков и был признан первой звездой матча.

«Бостон» одержал пятую победу подряд и с 92 очками после 79 игр поднялся на шестое место в Восточной конференции НХЛ. «Чикаго» с 107 баллами лидирует на Западе, гарантировав себе первую строчку по итогам «регулярки».

2.04.2017 19:30 Регулярный чемпионат United Center
Чикаго Блэкхокс 2:3 Бостон Брюинз
(0:2, 1:0, 1:1)
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль Брюс Кэссиди
Вратари
Кори Кроуфорд 58:27 Антон Худобин
1-й период
Райан Спунер (З. Хара, Б. Карло) 06:34
Здено Хара 16:56
17:13 Данкан Кит
Патрис Бержерон (Б. Маршан) 18:57
2-й период
Кеван Миллер 23:40
38:12 Артемий Панарин (Р. Паник, Б. Сибрук)
3-й период
Колин Миллер 46:17
Кеван Миллер 49:15
49:40 Джордин Туту (Дж. Хейден, Б. Сибрук)
Статистика
2 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
А. Худобин (Бостон Брюинз), П. Бержерон (Бостон Брюинз), Б. Сибрук (Чикаго Блэкхокс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Чикаго Блэкхокс
Новости Матчи Состав Статистика
Бостон Брюинз
Новости Матчи Состав Статистика
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