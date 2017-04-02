Гол Панарина не спас «Чикаго» от поражения в матче с «Бостоном»

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Чикаго, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) в пользу «Брюинз», в составе которых отличились Райан Спунер (7-я минута), Патрис Бержерон (19-я) и Кеван Миллер (50-я). У хозяев шайбы забросили российский форвард Артемий Панарин (39-я) и Джордин Туту (50). Голкипер «Бостона» Антон Худобин отразил 41 из 43 бросков и был признан первой звездой матча.

«Бостон» одержал пятую победу подряд и с 92 очками после 79 игр поднялся на шестое место в Восточной конференции НХЛ. «Чикаго» с 107 баллами лидирует на Западе, гарантировав себе первую строчку по итогам «регулярки».