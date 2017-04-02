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2 апреля 2017, 19:06 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Дэйли: НХЛ в ближайшее время может принять решение по участию своих игроков в ОИ-2018

МОСКВА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) с большой долей вероятности примет решение по участию игроков лиги в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане в скором времени. Об этом ТАСС сообщил вице-президент НХЛ Билл Дэйли.

В воскресенье канал Sportsnet сообщил о том, что НХЛ объявит о своем решении в течение 10 дней, т. е. до старта плей-офф. Комиссионер лиги Гэри Беттмэн ранее сообщил, что игроки НХЛ могут не поехать в Южную Корею в связи с возможными убытками, которые лига понесет из-за приостановки регулярного чемпионата.

«Определенно есть вероятность, что решение будет принято очень скоро», — сказал Дэйли.
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