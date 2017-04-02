Дэйли: НХЛ в ближайшее время может принять решение по участию своих игроков в ОИ-2018

В воскресенье канал Sportsnet сообщил о том, что НХЛ объявит о своем решении в течение 10 дней, т. е. до старта плей-офф. Комиссионер лиги Гэри Беттмэн ранее сообщил, что игроки НХЛ могут не поехать в Южную Корею в связи с возможными убытками, которые лига понесет из-за приостановки регулярного чемпионата.

«Определенно есть вероятность, что решение будет принято очень скоро», — сказал Дэйли.