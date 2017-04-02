Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29286328/
2 апреля 2017, 18:43 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Анисимов в понедельник приступит к тренировкам на льду

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов с понедельника приступит к тренировкам на льду, сообщает The Athletic.

Форвард получил травму колена 15 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:2) после столкновения с соотечественником Александром Радуловым.

В текущем сезоне 28-летний хоккеист провел 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 45 (22+23) очков. Ожидается, что Анисимов сможет принять участие в матчах Кубка Стэнли.

Чикаго Блэкхокс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
01 апреля

Слуцкий возвращается в Россию и создает новую команду

"Продавец машин полгода от имени Тарасова комментировал развод с Бузовой"

Стадион на Крестовском строят рабы из КНДР