Анисимов в понедельник приступит к тренировкам на льду

Форвард получил травму колена 15 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:2) после столкновения с соотечественником Александром Радуловым.

В текущем сезоне 28-летний хоккеист провел 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 45 (22+23) очков. Ожидается, что Анисимов сможет принять участие в матчах Кубка Стэнли.