Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко: Своей игрой я недоволен

— «Сент-Луис» не смог победить «Колорадо», но попал в плей-офф. У вас есть радость по этому поводу?

Тарасенко: — Пока не особо чувствуется, что мы попали в плей-офф. Мы расстроены из-за поражения. Но нам нельзя останавливаться. Мы должны завоевать место повыше, чтобы получить более комфортное преимущество в кубковой сетке. В каждом матче нам по-прежнему нужна победа.

— Думаете, реально обогнать забуксовавшую «Миннесоту» и стать вторыми в Центральном дивизионе?

— Мы не на это надеемся. Нужно побеждать в каждом матче, показывать хорошую игру. У нас совсем другая задача, а не место выше «Миннесоты».

— В последних 13 матчах вы набрали 13 (8+5) очков. Это связано со сменой тренера в «Сент-Луисе»? Сильно ли изменилась система?

— О тренере ничего не буду говорить. Своей игрой я недоволен. Я должен играть лучше. В частности — матч против «Колорадо». Мы уступили во-многом из-за того, что я не использовал свои хорошие моменты.

— Вот это самокритика! Тогда вопрос Наилю Якупову — вы чаще стали попадать в основу «Блюз», выходите в третьем звене с Иваном Барбашевым. Хорошая игра получается из-за удачного сочетания тройки?

Якупов: — Просто мне дали возможность играть. И я не мог не воспользоваться этим шансом. Потому что много оставался в запасе, было тяжело смотреть матчи из ложи.

Когда меня с Ваней впервые поставили вместе, у нас сразу начало получаться. Мы создавали моменты, было интересно играть. Мы старались в каждом матче, поэтому результат у нас был. Так что надо работать дальше.

— Причем Ивана Барбашева только по ходу сезона подняли из фарм-клуба.

— Да, но он хорошо играет. Отличный центрфорвард. Несмотря на небольшие габариты, он может здорово держать шайбу, делать хорошие передачи, здорово отрабатывает в обороне. Свои функции как центр выполняет классно. Это отличная помощь для защитников, так Ваня снимает нагрузку с крайних нападающих. Теперь мы не уходим так надолго в защиту, а значит, больше сил остается на атаку.

— Владимир, у вас сложилась хорошая связка с Йори Лехтеря еще со времен «Сибири». Но он сейчас травмирован. Что скажете о звене с Алексом Стином и Джайденом Шварцем?

— Это не новая линия, мы и раньше так играли. Не пришлось много привыкать друг к другу. Но все равно уходит время на то, чтобы притереться. Хорошо, что пока получается. Хотя надо играть еще лучше. А когда Йори выйдет, то решим, кого с кем поставит тренер.

— Пока идет к тому, что «Сент-Луис» начнет первый раунд с «Миннесотой».

Тарасенко: — На этом этапе главное — попасть в плей-офф.

Якупов: — Мы делаем все, что от нас зависит. А в плей-офф уже как сложится.

Тарасенко: — Если хочешь взять Кубок Стэнли, то должен быть готов к тому, что побеждать надо всех. И без разницы, в каком порядке. А вообще чем больше об этом думаешь, тем меньше получается. Надо концентрироваться на каждом конкретном матче.