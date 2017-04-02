Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко: Своей игрой я недоволен
Корреспондент «Советского спорта» приехал в Денвер и взял интервью у форвардов «Сент-Луиса» — Владимира Тарасенко и Наиля Якупова.
— «Сент-Луис» не смог победить «Колорадо», но попал в
Тарасенко: — Пока не особо чувствуется, что мы попали в
— Думаете, реально обогнать забуксовавшую «Миннесоту» и стать вторыми в Центральном дивизионе?
— Мы не на это надеемся. Нужно побеждать в каждом матче, показывать хорошую игру. У нас совсем другая задача, а не место выше «Миннесоты».
— В последних 13 матчах вы набрали 13 (8+5) очков. Это связано со сменой тренера в «Сент-Луисе»? Сильно ли изменилась система?
— О тренере ничего не буду говорить. Своей игрой я недоволен. Я должен играть лучше. В частности — матч против «Колорадо». Мы уступили
— Вот это самокритика! Тогда вопрос Наилю Якупову — вы чаще стали попадать в основу «Блюз», выходите в третьем звене с Иваном Барбашевым. Хорошая игра получается
Якупов: — Просто мне дали возможность играть. И я не мог не воспользоваться этим шансом. Потому что много оставался в запасе, было тяжело смотреть матчи из ложи.
Когда меня с Ваней впервые поставили вместе, у нас сразу начало получаться. Мы создавали моменты, было интересно играть. Мы старались в каждом матче, поэтому результат у нас был. Так что надо работать дальше.
— Причем Ивана Барбашева только по ходу сезона подняли из
— Да, но он хорошо играет. Отличный центрфорвард. Несмотря на небольшие габариты, он может здорово держать шайбу, делать хорошие передачи, здорово отрабатывает в обороне. Свои функции как центр выполняет классно. Это отличная помощь для защитников, так Ваня снимает нагрузку с крайних нападающих. Теперь мы не уходим так надолго в защиту, а значит, больше сил остается на атаку.
— Владимир, у вас сложилась хорошая связка с Йори Лехтеря еще со времен «Сибири». Но он сейчас травмирован. Что скажете о звене с Алексом Стином и Джайденом Шварцем?
— Это не новая линия, мы и раньше так играли. Не пришлось много привыкать друг к другу. Но все равно уходит время на то, чтобы притереться. Хорошо, что пока получается. Хотя надо играть еще лучше. А когда Йори выйдет, то решим, кого с кем поставит тренер.
— Пока идет к тому, что «Сент-Луис» начнет первый раунд с «Миннесотой».
Тарасенко: — На этом этапе главное — попасть в
Якупов: — Мы делаем все, что от нас зависит. А в
Тарасенко: — Если хочешь взять Кубок Стэнли, то должен быть готов к тому, что побеждать надо всех. И без разницы, в каком порядке. А вообще чем больше об этом думаешь, тем меньше получается. Надо концентрироваться на каждом конкретном матче.
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