Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29284610/
2 апреля 2017, 13:27 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Генменеджер Холланд не планирует покидать «Детройт»

Кен Холланд не планирует покидать пост генерального менеджера «Детройт Ред Уингз».

Команда не попала в плей-офф — впервые с 1990 года.

«Я спросил Холланда, есть ли шанс, что он уйдёт. Кену сейчас 61 год, за плечами прекрасная карьера. Я спросил, чувствует ли он, что пришло время заняться чем-то другим. Холланд ответил отрицательно.

У Кена остался ещё один год по контракту. Он планирует продолжать работу в следующем сезоне, сказал, что всё ещё любит своё дело. Этот человек был с “Детройтом” в успешные годы и хочет вернуть команду на прежний уровень», — отметил журналист Эллиотт Фридман.

Детройт Ред Уингз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Зеттерберг стал седьмым хоккеистом «Детройта», набравшим 900 очков за клуб в НХЛ

Зеттерберг стал седьмым хоккеистом «Детройта», набравшим 900 очков за клуб в НХЛ

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Шведский нападающий клуба «Детройт Ред Уингз» Хенрик Зеттерберг в ночь на пятницу набрал свое 900-е очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и стал седьмым игроком в истории «Детройта», достигшим данной отметки в играх за клуб.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!