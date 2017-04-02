Генменеджер Холланд не планирует покидать «Детройт»
Кен Холланд не планирует покидать пост генерального менеджера «Детройт Ред Уингз».
Команда не попала в
«Я спросил Холланда, есть ли шанс, что он уйдёт. Кену сейчас 61 год, за плечами прекрасная карьера. Я спросил, чувствует ли он, что пришло время заняться
У Кена остался ещё один год по контракту. Он планирует продолжать работу в следующем сезоне, сказал, что всё ещё любит своё дело. Этот человек был с “Детройтом” в успешные годы и хочет вернуть команду на прежний уровень», — отметил журналист Эллиотт Фридман.
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