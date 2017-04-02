Защитник «Оттавы» Сеси получил травму в матче с «Виннипегом»
Защитник «Оттава Сенаторз» Коди Сеси получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:4).
Игрок покинул лёд во втором периоде после того, как получил повреждение нижней части тела в борьбе за шайбу за воротами.
Главный тренер «Сенаторз» Ги Буше сообщил, что игрок пропустит как минимум следующий матч команды. У «Сенаторов» сейчас травмированы два других основных защитника — Эрик Карлссон (верхняя часть тела) и Марк Мето (повреждение пальца).
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