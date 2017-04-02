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2 апреля 2017, 12:34 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Джордан Уил: Вратарь «Филадельфии» Нойвирт мог потерять сознание из-за обезвоживания

МОСКВА, 2 апр — Р-Спорт. Чешский вратарь клуба «Филадельфия Флайерз» Михал Нойвирт мог потерять сознание во время домашней игры регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси Девилз» из-за обезвоживания, предположил одноклубник голкипера Джордан Уил.

Инцидент произошел на восьмой минуте первого периода. Нойвирт во время атаки своей команды резко упал на лед, после чего на площадку выбежали медики, которые смогли привести его в чувство, но лед голкипер покинул на носилках. После вратарь был доставлен в больницу, в которой находится до сих пор.

«Иногда холод достает вас и приводит к обезвоживанию. Возможно, это было что-то похожее. Страшно видеть, как подобное случается с одним из твоих партнеров по команде. Я рад, что с ним все в порядке», — цитирует нападающего сайт НХЛ.

По словам генерального менеджера «Флайерз» Рона Хекстолла на данный момент Нойвирт чувствует себя нормально и был госпитализирован по причине предосторожности. Позже вратарь пройдет повторное обследование.

Филадельфия Флайерз
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