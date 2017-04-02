Джордан Уил: Вратарь «Филадельфии» Нойвирт мог потерять сознание из-за обезвоживания

Инцидент произошел на восьмой минуте первого периода. Нойвирт во время атаки своей команды резко упал на лед, после чего на площадку выбежали медики, которые смогли привести его в чувство, но лед голкипер покинул на носилках. После вратарь был доставлен в больницу, в которой находится до сих пор.

«Иногда холод достает вас и приводит к обезвоживанию. Возможно, это было что-то похожее. Страшно видеть, как подобное случается с одним из твоих партнеров по команде. Я рад, что с ним все в порядке», — цитирует нападающего сайт НХЛ.

По словам генерального менеджера «Флайерз» Рона Хекстолла на данный момент Нойвирт чувствует себя нормально и был госпитализирован по причине предосторожности. Позже вратарь пройдет повторное обследование.