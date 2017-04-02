Кучеров промахнулся мимо Кубка

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенз» — 1:2 ОТ.

Возвращение Никиты Кучерова после болезни обнадеживало болельщиков «Тампа-Бэй» перед сложнейшим домашним матчем против «Монреаля», который решает свои задачи — ведет борьбу за победу в Атлантическом дивизионе.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 26, 2.04.2017, 2:00 1:2 ОТ Тампа-Бэй Лайтнинг Монреаль Канадиенс

«Канадиенз» к этому очень близки в свете последних неудач «Оттавы», а вот «Лайтнинг» отчаянно гонится за «Бостоном» в битве за последнюю вакансию в Кубке Стэнли.

Матч получился ожидаемо напряженным. Команда Джона Купера сражалась за каждую шайбу, но во втором периоде устроила проблемы сама себе.

Ведущий защитник «молнии», находясь с шайбой в правом углу в своей зоне, решил отдать диск Андрею Василевскому, чтобы тот остановил игру, однако недопонимание между шведом и россиянином позволило Филиппу Дано открыть счет в матче.

Однако от поражения в основное время «Тампе» уйти все же удалось. Свой четвертый гол в сезоне забил новичок команды Янни Гурде, и ассистировал ему именно Хедман.

Решилась же судьба встречи в овертайме, причем развязка, как это часто бывает в формате 3 на 3, вышла драматичной.

Никита Кучеров, который находился на площадке во время первого гола «Монреаля», имел шикарный шанс поразить пустой угол ворота «Канадиенз», но не попал в створ, а в ответной атаке Александр Радулов склонил чашу весов на сторону гостей.

Для Радулова эта шайба стала первой в овертайме в НХЛ со 2 февраля 2008 года, когда он еще выступал за «Нэшвилл Предаторз».

В итоге Радулов стал главным героем встречи, Алексей Емелин закончил игру с показателем полезности +1, проведя 4 силовых приема, а у Андрея Маркова на счету 4 броска в створ ворот.

Никита Кучеров отметился 4 бросками по воротам, провел 1 силовой прием, но завершил игру с показателем -2. На счету Владислава Наместникова 1 бросок и 2 силовых приема.

«Монреалю» теперь остается одержать одну победу, чтобы забронировать за собой первое место в Атлантическом дивизионе, а положение «Тампы» ухудшилось.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 26, 1.04.2017, 20:00 5:2 Бостон Брюинз Флорида Пантерз

«Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз» — 5:2.

Отставание «Лайтнинг» от второй wild card позиции достигло теперь четырех очков при игре в запасе после того, как «Бостон» дома смог сломить сопротивление уже ни за что не борющейся «Флориды».

В первом периоде «Брюинз» вывел вперед точный бросок Ноэля Аккьяри, но во второй 20-минутке сначала равновесие восстановил Томаш Ванек, а после гола Патриса Бержерона паритет был установлен суперветераном «Пантерз» Яромиром Ягром.

Впрочем, на второй перерыв соперники все равно ушли при преимуществе хозяев после выстрела Давида Крейчи, а в заключительном игровом отрезке сначала свой 39-й гол в сезоне забил Брэд Маршан, а затем Бержерон оформил дубль броском по пустым воротам.

Теперь «Бостону» предстоит провести два, возможно, главных матча сезона. Сначала «Брюинз» сразятся с лидером Западной конференции «Чикаго», а потом в сражении за плей-офф схлестнуться с самой «Тампа-Бэй».

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 26, 2.04.2017, 2:00 4:5 Детройт Ред Уингз Торонто Мэйпл Ливз

«Детройт Ред Уингз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:5.

«Торонто» воспользовался осечкой «Оттавы» и сравнялся с ней по очка в борьбе за вторую позицию в Атлантическом дивизионе.

Матч получился примечательным, потому что во второй раз в сезоне в одной игре отличились все три главных новичка «Мэйпл Лифс» этого сезона Остон Мэттьюс, Митч Марнер и Вилльям Нюландер.

Шведский нападающий недавно был признан лучшим новичком НХЛ в марте, а первые двое входят в число главных претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему дебютанту по итогам сезона.

При этом Мэттьюс забросил свою 38-ю шайбу в сезоне, повторив рекорд для новичков из США, установленный в сезоне 1981/82 Нилом Бротеном в составе «Миннесоты Норт Старз».

Ветеран «Детройта» Хенрик Зеттерберг провел свой 996 матч в регулярных чемпионатах в сильнейшей лиге мира. Его тысячный матч должен состояться 9 апреля против «Нью-Джерси», и это будет последняя игра «Ред Уингз» на легендарной «Джо Луис Арене».

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев отметился 31-й результативной передачей в сезоне, нанес бросок в створ и провел 3 силовых приема.