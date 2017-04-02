Кучеров промахнулся мимо Кубка
Гол Александра Радулова в овертайме принес «Монреалю» победу над «Тампой» с вернувшимся в состав после болезни Никитой Кучеровым, в то время как «Бостон» одержал очередную победу. «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня НХЛ.
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенз» — 1:2 ОТ.
Возвращение Никиты Кучерова после болезни обнадеживало болельщиков «Тампа-Бэй» перед сложнейшим домашним матчем против «Монреаля», который решает свои задачи — ведет борьбу за победу в Атлантическом дивизионе.
«Канадиенз» к этому очень близки в свете последних неудач «Оттавы», а вот «Лайтнинг» отчаянно гонится за «Бостоном» в битве за последнюю вакансию в Кубке Стэнли.
Матч получился ожидаемо напряженным. Команда Джона Купера сражалась за каждую шайбу, но во втором периоде устроила проблемы сама себе.
Ведущий защитник «молнии», находясь с шайбой в правом углу в своей зоне, решил отдать диск Андрею Василевскому, чтобы тот остановил игру, однако недопонимание между шведом и россиянином позволило Филиппу Дано открыть счет в матче.
Однако от поражения в основное время «Тампе» уйти все же удалось. Свой четвертый гол в сезоне забил новичок команды Янни Гурде, и ассистировал ему именно Хедман.
Решилась же судьба встречи в овертайме, причем развязка, как это часто бывает в формате 3 на 3, вышла драматичной.
Никита Кучеров, который находился на площадке во время первого гола «Монреаля», имел шикарный шанс поразить пустой угол ворота «Канадиенз», но не попал в створ, а в ответной атаке Александр Радулов склонил чашу весов на сторону гостей.
Для Радулова эта шайба стала первой в овертайме в НХЛ со 2 февраля 2008 года, когда он еще выступал за «Нэшвилл Предаторз».
В итоге Радулов стал главным героем встречи, Алексей Емелин закончил игру с показателем полезности +1, проведя 4 силовых приема, а у Андрея Маркова на счету 4 броска в створ ворот.
Никита Кучеров отметился 4 бросками по воротам, провел 1 силовой прием, но завершил игру с показателем -2. На счету Владислава Наместникова 1 бросок и 2 силовых приема.
«Монреалю» теперь остается одержать одну победу, чтобы забронировать за собой первое место в Атлантическом дивизионе, а положение «Тампы» ухудшилось.
«Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз» — 5:2.
Отставание «Лайтнинг» от второй wild card позиции достигло теперь четырех очков при игре в запасе после того, как «Бостон» дома смог сломить сопротивление уже ни за что не борющейся «Флориды».
В первом периоде «Брюинз» вывел вперед точный бросок Ноэля Аккьяри, но во второй 20-минутке сначала равновесие восстановил Томаш Ванек, а после гола Патриса Бержерона паритет был установлен суперветераном «Пантерз» Яромиром Ягром.
Впрочем, на второй перерыв соперники все равно ушли при преимуществе хозяев после выстрела Давида Крейчи, а в заключительном игровом отрезке сначала свой 39-й гол в сезоне забил Брэд Маршан, а затем Бержерон оформил дубль броском по пустым воротам.
Теперь «Бостону» предстоит провести два, возможно, главных матча сезона. Сначала «Брюинз» сразятся с лидером Западной конференции «Чикаго», а потом в сражении за
«Детройт Ред Уингз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:5.
«Торонто» воспользовался осечкой «Оттавы» и сравнялся с ней по очка в борьбе за вторую позицию в Атлантическом дивизионе.
Матч получился примечательным, потому что во второй раз в сезоне в одной игре отличились все три главных новичка «Мэйпл Лифс» этого сезона Остон Мэттьюс, Митч Марнер и Вилльям Нюландер.
Шведский нападающий недавно был признан лучшим новичком НХЛ в марте, а первые двое входят в число главных претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему дебютанту по итогам сезона.
При этом Мэттьюс забросил свою 38-ю шайбу в сезоне, повторив рекорд для новичков из США, установленный в сезоне 1981/82 Нилом Бротеном в составе «Миннесоты Норт Старз».
Ветеран «Детройта» Хенрик Зеттерберг провел свой 996 матч в регулярных чемпионатах в сильнейшей лиге мира. Его тысячный матч должен состояться 9 апреля против «Нью-Джерси», и это будет последняя игра «Ред Уингз» на легендарной «Джо Луис Арене».
Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев отметился 31-й результативной передачей в сезоне, нанес бросок в створ и провел 3 силовых приема.
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