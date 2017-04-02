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2 апреля 2017, 10:25 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Нойвирт потерял сознание во время игры. Подробности

Голкипер «Филадельфии» Михал Нойвирт потерял сознание во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси».

Голкипер Филадельфии <span class=error>Михал</span> Нойвирт потерял сознание во время матча регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span> с Нью-Джерси. Увеличить
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В середине первого периода вратарь упал на лед, в то время как игра проходила на другой половине площадки. Медицинская бригада оказала чеху первую помощь, после чего он пришел в сознание. Покинул лед Нойвирт на носилках, и его сразу отвезли в больницу на обследование.

ОТПРАВИЛИ НОЙВИРТА В БОЛЬНИЦУ РАДИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Генеральный менеджер «Филадельфии» Рон Хекстолл сообщил, что вратарь клуба Михал Нойвирт был доставлен в больницу, где находится до сих пор и чувствует себя нормально. Во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:0) голкипер потерял сознание в середине первого периода.

— Мы отправили его в больницу по соображениям предосторожности. До сих пор все было хорошо, — цитирует ESPN Хекстолла.

Также генменеджер добавил, что Нойвирт не сыграет в ближайшем поединке с «Рейнджерс».

НИКОГДА НЕ ИСПЫТЫВАЛ НИЧЕГО ПОДОБНОГО.

Вратарь «Филадельфии» Энтони Столарз сказал, что не испытывал таких эмоций, после того, как ему пришлось заменить Нойвирта.

— Никогда не испытывал ничего подобного, — цитирует ESPN Столарза. — Это был вихрь эмоций. Я рад, что Нойвирт в порядке и мы выиграли.

СТРАШНО ВИДЕТЬ, КАК ВРАТАРЬ ПАДАЕТ НА РОВНОМ МЕСТЕ.

Нападающий «Филадельфии» Крис Вандевельде сказал, что очень испугался, увидев, как вратарь клуба Михал Нойвирт потерял сознание.

— Очень страшно видеть, как твой вратарь падает на ровном месте, — цитирует ESPN Вандевельде. — Не знаю, что там произошло: обморок, головокружение или что-то еще. Но это было довольно страшно. Я рад, что он двигался, покидая лед.

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Новости НХЛ

Вратарь «Филадельфии» Нойвирт чувствует себя хорошо после потери сознания в матче НХЛ

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Чешский голкипер «Филадельфии» Михал Нойвирт чувствует себя хорошо после потери сознания во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси» Об этом сообщил генеральный менеджер «Филадельфии» Рон Хекстолл, которого цитирует пресс-служба лиги.
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