Нойвирт потерял сознание во время игры. Подробности
Голкипер «Филадельфии» Михал Нойвирт потерял сознание во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси».
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Видимо, что-то случилось...
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В середине первого периода вратарь упал на лед, в то время как игра проходила на другой половине площадки. Медицинская бригада оказала чеху первую помощь, после чего он пришел в сознание. Покинул лед Нойвирт на носилках, и его сразу отвезли в больницу на обследование.
ОТПРАВИЛИ НОЙВИРТА В БОЛЬНИЦУ РАДИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.
Генеральный менеджер «Филадельфии» Рон Хекстолл сообщил, что вратарь клуба Михал Нойвирт был доставлен в больницу, где находится до сих пор и чувствует себя нормально. Во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:0) голкипер потерял сознание в середине первого периода.
— Мы отправили его в больницу по соображениям предосторожности. До сих пор все было хорошо, — цитирует ESPN Хекстолла.
Также генменеджер добавил, что Нойвирт не сыграет в ближайшем поединке с «Рейнджерс».
НИКОГДА НЕ ИСПЫТЫВАЛ НИЧЕГО ПОДОБНОГО.
Вратарь «Филадельфии» Энтони Столарз сказал, что не испытывал таких эмоций, после того, как ему пришлось заменить Нойвирта.
— Никогда не испытывал ничего подобного, — цитирует ESPN Столарза. — Это был вихрь эмоций. Я рад, что Нойвирт в порядке и мы выиграли.
СТРАШНО ВИДЕТЬ, КАК ВРАТАРЬ ПАДАЕТ НА РОВНОМ МЕСТЕ.
Нападающий «Филадельфии» Крис Вандевельде сказал, что очень испугался, увидев, как вратарь клуба Михал Нойвирт потерял сознание.
— Очень страшно видеть, как твой вратарь падает на ровном месте, — цитирует ESPN Вандевельде. — Не знаю, что там произошло: обморок, головокружение или
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