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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/29283476/
2 апреля 2017, 10:12 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

НХЛ хочет принять решение по Олимпиаде в ближайшие 7−10 дней

Национальная хоккейная лига может объявить своё решение о возможном участии в Олимпийских Играх-2018 в Пхёнчхане в ближайшие 7−10 дней — об этом сообщает канадская телекомпания Sportsnet.

Национальная хоккейная лига может объявить своё решение о возможном участии в Олимпийских Играх-2018 в Пхёнчхане в ближайшие 7−10 дней — об этом сообщает канадская телекомпания Sportsnet. Увеличить
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Ранее президент ИИХФ Рене Фазель заявил о том, что ждёт ответа от НХЛ до конца апреля, но руководство лиги не хочет, чтобы олимпийский вопрос затмевал собой стартующий 12 апреля розыгрыш Кубка Стэнли.

Ранее комиссар лиги Гэри Беттмэн и ряд руководителей клубов НХЛ критически отозвались о перспективе участия в Играх-2018, но с большой заинтересованностью отнеслись к Олимпиаде-2022 в Пекине.
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