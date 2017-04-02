НХЛ хочет принять решение по Олимпиаде в ближайшие 7−10 дней

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Ранее президент ИИХФ Рене Фазель заявил о том, что ждёт ответа от НХЛ до конца апреля, но руководство лиги не хочет, чтобы олимпийский вопрос затмевал собой стартующий 12 апреля розыгрыш Кубка Стэнли.



Ранее комиссар лиги Гэри Беттмэн и ряд руководителей клубов НХЛ критически отозвались о перспективе участия в Играх-2018, но с большой заинтересованностью отнеслись к Олимпиаде-2022 в Пекине.